第22回Mt.富士ヒルクライム2026に出場される皆さまへ。 キャニオンブースでは、新型バイクの試乗や展示、限定アイテムの販売、メカニックサポートなど、レース前日・当日にお楽しみいただけるコンテンツをご用意しています。 まずは見どころをまとめてご紹介します。

◆ キャニオンブース見どころ

・新型エンデュレースをはじめ人気モデルを試乗可能 ・限定ZINE＆石畳ステッカーをプレゼント ・フォトグラファー辻啓氏が来場、限定ミュゼットを本人が販売 ・キャニオンユーザー優先のメカニックサポートを実施 ・人気キャニオングッズを販売

日本限定アルティメットCFR・新型エンデュレースをはじめ人気モデルを試乗可能

キャニオンブースでは最新モデルを展示・試乗いただけます。 【試乗可能モデル】 ・アルティメット CFR ENVE エディション ・新型エンデュレース ・エアロード 話題の新型エンデュレースを実際に体感できる貴重な機会です。 ※試乗は無料で、事前予約は不要です。ただし、試乗の際には顔写真付きの身分証明書（運転免許証等）のご提示が必要となります。

フォトグラファー・辻啓氏が来場

6月6日（土）、キャニオンブースにフォトグラファーの辻啓氏が来場します。 今回販売されるのは、世界最高峰のクラシックレース「パリ～ルーベ」に登場する5つ星石畳セクター「Carrefour de l'Arbre（カルフール・ド・ラルブル）」と「Trouée d'Arenberg（トルエー・ダランベール）」を撮影した写真をプリントした限定ミュゼットバッグ。 石畳の歴史と空気感が詰まった特別なアイテムを、辻氏本人から直接ご購入いただけます。 また当日は、フォトグラファーの辻啓氏による撮影企画も実施予定。ご来場いただいた方を対象に、お客様ご自身のスマートフォンを使用して辻氏が撮影を行います。 富士ヒル参戦の記念として、フォトグラファーによる特別な一枚を残せる貴重な機会です。

限定ZINE＆石畳ステッカーをプレゼント

キャニオン公式LINEの友だち追加、またはInstagramフォローで、 ・新型エンデュレース開発ストーリーをまとめた限定ZINE（マガジン） ・パリ～ルーベの石畳をプリントした限定ステッカー をプレゼントいたします。 ※数量限定・なくなり次第終了

キャニオンユーザー優先メカニックサポート

キャニオン認定サービスパートナー「EFFECT（エフェクト）」の日比谷篤史氏がブースに帯同。 輪行によるトラブル確認、変速調整、消耗品チェックなど、レース直前の最終確認をサポートします。 キャニオンユーザーを優先して対応いたしますので、レース前の不安解消にぜひご活用ください。

人気のキャニオングッズを販売

キャニオンブースでは人気グッズも販売します。 ・キャップ ・バーテープ ・バーエンドベル ・スモールパーツ各種 普段はオンラインストアでのみ販売しているアイテムを、実際に手に取ってご覧いただけます。

世界自転車デーセール開催中

現在キャニオンでは、6月9日 午前6:59まで「世界自転車デーセール」を開催中です。 エアロード、スピードマックスをはじめ、ロードバイク、トライアスロンバイク、グラベルロード、MTBなど、ほぼ全ラインナップがセール対象。 特にエアロードは、2026年5月の価格改定後さらにセール価格が適用されており、これまでにないお得な価格でご購入いただけます。 富士ヒルで実車を見て、試乗して、その性能を体感してください。

富士ヒルクライム2026 キャニオンブース開催概要

https://www.canyon.com/ja-jp/

会場：富士北麓陸上競技場 ・6月6日（土）9:00～18:00 ・6月7日（日）9:00～13:00 新型エンデュレースの試乗や展示、辻啓氏による限定ミュゼット販売、メカニックサポート、限定ZINE配布、人気グッズ販売などを実施予定です。 ぜひキャニオンブースへお立ち寄りください。

https://www.fujihc.jp/