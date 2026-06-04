さらに今回のワーハピの大きな見どころとなる、“YT”こと高橋幸宏ゆかりのミュージシャンが集結する 「SP YT session」 の全貌も明らかに。ワーハピの創設者であり、全公演のキュレーターを務めた高橋幸宏。その音楽を長きにわたり支え、共に歩んできたミュージシャンたちによる特別なステージで、3つのスペシャルコラボレーションが実現！

高橋幸宏とのユニット THE BEATNIKS としても活動を共にした鈴木慶一は、1987年にリリースされた名曲「ちょっとツラインダ」で参加。さらに、長きにわたり幸宏を支え続けた盟友スティーブ・ジャンセンは、幸宏とのコラボレーション楽曲「STAY CLOSE(1986)」を披露。

そして、今回新たに第3のコラボレーションとして、「SP YT session」に東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション（NARGO、GAMO、谷中敦）のゲスト参加が決定！ 1995年に発表の高橋幸宏と東京スカパラダイスオーケストラによるコラボ楽曲「WATERMELON」をこの日限りのスペシャル編成で届ける。

9年ぶりに帰ってきたWORLD HAPPINESS。 高橋幸宏が繋いできた音楽と仲間たちが集う、ここでしか見ることのできない特別なステージをお見逃しなく。

＜公演概要＞

タイトル：WORLD HAPPINESS 2026 ～ I'm HOME ～

日時：2026年6⽉28⽇(⽇) 開場11:30 / 開演12:30（終演予定20:30）

会場：東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館

出演(50音順）

Open Reel Ensemble /Cornelius /清⽔ミチコ /Ginger Root(Solo Set) /スチャダラパー /セブンス・ベガ/ 電気グルーヴ/TOWA TEI (DJ)/東京スカパラダイスオーケストラ /細野晴臣 /moonriders /MAJOR FORCE（⾼⽊完＆K.U.D.O） /LAUSBUB/Rol3ert /SP YT session：高野寛、高桑圭（Curly Giraffe）、堀江博久、高田漣、ゴンドウトモヒコ、白根賢一、 スティーブ・ジャンセン and more...

チケット価格（税込・全席指定）：13,200円 ※4歳以上からチケットが必要（4歳未満は膝上で無料） チケット好評販売中！

＜WORLD HAPPINESS 2026/公式HP＞ https://www.world-happiness.com/