2026年5月27日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Roller Conveyor System Market （ローラーコンベアシステム市場）」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/roller-conveyor-system-market/590642328 調査結果公表日：2026年5月27日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、555社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査222件、オンライン調査333件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Roller Conveyor System Market （ローラーコンベアシステム市場）の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Roller Conveyor System Market （ローラーコンベアシステム市場）は、2025年には約36.3億米ドル、2035年には約56億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約4.4%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるRoller Conveyor System Market （ローラーコンベアシステム市場）に関する調査と分析によると、同市場は、世界的なEコマース分野の急速な拡大および倉庫の自動化の進展を主因として、今後成長が見込まれています。ローラーコンベアは、荷物の仕分け、倉庫内のピッキングライン、パレットの搬送、梱包作業、および流通拠点などにおいて、倉庫や産業界で幅広く活用されています。 米国労働統計局（BLS）の「運輸と倉庫業」に関するデータによれば、2026年初頭の時点で、米国の運輸と倉庫部門における雇用者数は6.5百万人を超えており、これは、自動化された資材搬送インフラを必要とする物流業務の規模の大きさを如実に物語っています。 さらに、米国、欧州、中国、インドの各地で政府主導の物流近代化に向けた取り組みが進められており、これが流通インフラへの投資を加速させています。具体的には、自動仕分けシステム、スマートフルフィルメントセンター、構内物流（イントラロジスティクス）の自動化、コンベアと統合されたロボットシステムなどへの投資が活発化しています。こうした動きの背景には、即日配送や翌日配送といった配送モデルが急速に普及しているという事情があります。

最新ニュース

当社の調査によると、Roller Conveyor System Market （ローラーコンベアシステム市場）の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2025年2月、Daifukuは「ProMat 2025」において、ロボットによるデパレタイズ、高速仕分け、シャトル／ASRSシステム、無人搬送車（AGV）、コンベヤ製品、および倉庫実行ソフトウェア「Dainamics」を含む、最新の技術革新および高度なマテリアルハンドリング技術を披露する計画を発表しました。 • 2025年11月、Dexionは、産業界や倉庫における自動化ニーズの高まりに対応するため、スマートローラコンベヤおよびMDS ASRSソリューションの提供開始を発表しました。

市場セグメンテーション

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Roller Conveyor System Market （ローラーコンベアシステム市場）はアプリケーション別に基づいて、自動車、食品と飲料、エレクトロニクス、医薬品、物流に分割されています。物流セグメントは、Eコマース分野の急速な拡大、倉庫の自動化、小荷物処理業務の効率化、およびグローバルサプライチェーンの近代化を背景に、2026―2035年の期間において市場全体の38%を占めると予測されています。 米国国勢調査局のデータによると、2026年第1四半期における米国の小売Eコマース売上高は3,267億米ドルに達しました。これは、オンライン小売取引の堅調な成長およびフルフィルメント（受注と出荷）インフラに対する需要の高まりを如実に反映した結果と言えます。こうした即日配送や翌日配送サービスの拡充に伴い、物流企業による自動マテリアルハンドリングシステムへの投資が活発化しています。

地域概要

当社のRoller Conveyor System Market （ローラーコンベアシステム市場）に関する分析によると、アジア太平洋地域は予測期間において、市場全体の32.5%という最大シェアを占めるとともに、年平均成長率（CAGR）でも5.7%という最速の伸びを示すと予測されています。この成長の背景には、Eコマースおよび自動倉庫インフラの急速な拡大に加え、中国、インド、日本における自動車製造、電子機器組立、食品加工、医薬品、重工業

Roller Conveyor System Market （ローラーコンベアシステム市場）の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のRoller Conveyor System Market （ローラーコンベアシステム市場）における主要企業は以下の通りです: • Hytrol Conveyor Company • Dorner Conveyors (Columbus McKinnon) • Interroll Group • FlexLink (Coesia Group) • BEUMER Group さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Nippon Conveyor Co., Ltd. • Sumitomo Heavy Industries Conveyor System Co., Ltd. • Matsui MFG Co., Ltd. • Okura Yusoki Co., Ltd. • Nikko Co., Ltd.

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