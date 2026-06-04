くら寿司のワクワク感をご自宅でも楽しめる！お皿2種と湯呑みの豪華3点セット付くら寿司初の公式ブランドムック―7月16日（木）より発売―

くら寿司のワクワク感をご自宅でも楽しめる！



お皿2種と湯呑みの豪華3点セット付



くら寿司初の公式ブランドムック



―7月16日（木）より発売―





























※画像はイメージで、実際のデザインや仕様は変更になる場合がございます。

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、株式会社宝島社から、当社の寿司皿や湯呑みが付いた初の公式ブランドムック『くら寿司 公式 お皿＆湯呑みBOOK』を7月16日（木）より発売いたします。当社として初となる公式ブランドムックは、くら寿司の店舗で使われているものとそっくりな「寿司皿」、少し深さのある「えくぼ皿」、ロゴが入った「湯呑み」の食器3点セット付きで、どれも軽量で、割れにくい素材を活用しています。テイクアウトしたお寿司や、お好みのデザートなどをのせることで、ご自宅でもくら寿司気分が楽しめます。誌面には、店舗で体験できるくら寿司ならではの“ワクワク”する楽しみ方をはじめ、業界初の取り組みやその工夫のほか、人気の寿司ランキングなど、くら寿司のこだわりがたっぷりと盛り込まれています。当社は創業以来、「安心・美味しい・安い」というコンセプトに加え、「記憶に残る楽しさ（エンターテイメント）」も追求しております。お店での「記憶に残る楽しさ」を、ご自宅でも体験いただけるよう、本誌を通して、くら寿司のさらなる魅力をお届けしてまいります。■ブランドムック詳細誌名：『くら寿司 公式 お皿＆湯呑みBOOK』発売日：2026年7月16日(木) ※地域により発売日が異なります。発行：株式会社宝島社 付録：お皿（2種）＋湯呑み 豪華3点セット価格：2,299円（税込） 販売場所：全国の書店・オンライン書店ほか