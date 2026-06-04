フランス発バイオテックGenoskin、富士フイルム和光純薬と共同でセミナー開催 ～免疫機能を有するex vivoヒト皮膚モデルによるヒト適応型創薬技術を紹介～
フランスのバイオテクノロジー企業で、医薬品開発に向けた、免疫機能を有するex vivoヒト皮膚プラットフォームの開発を先駆けて進める Genoskin（ジェノスキン） は、日本における正規代理店である 富士フイルム和光純薬株式会社と共同で、製薬・化粧品・バイオテクノロジー分野の関係者を対象としたセミナーを開催します。セミナーは6月23日（火）14:00～在日フランス大使館（東京都港区南麻布4-11-44）にて開催され、日本市場における同社の最新技術およびソリューション、活用事例を紹介することを目的としています。
本セミナーは、Genoskinが先ごろ870万ドル（1ドル＝160円換算で約14億円）のシリーズA資金調達ラウンドを完了した直後の重要な節目として開催されます。この資金調達により、同社の国際的な事業拡大が加速し、科学的なリーダーシップが強化されるとともに、アジアや日本を含む戦略的市場での事業展開が後押しされることになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351409/images/bodyimage1】
■ 背景と目的
近年、動物実験の代替手法に対するニーズが世界的に高まる中、Genoskinは免疫能を有するヒト新鮮皮膚ex vivoモデルを用いた独自技術を開発し、よりヒトに近い高精度な評価手法を提供しています。
再構築皮膚モデルや人工皮膚モデルとは異なり、Genoskinの技術は、提供されたヒトの皮膚と独自の保存手法を活用し、手術後最大12日間、生体組織の機能を維持します。これにより、注射剤、生物学的製剤、ワクチン、医療機器に関する、より予測性の高い創薬・臨床応用への知見を得ることが可能になります。
本セミナーでは以下のテーマについて紹介予定です：
● ヒト皮膚を用いた革新的評価モデル
● 安全性・有効性試験の高度化
● グローバル規制対応（動物実験代替）
● 研究開発の効率化とデータ信頼性向上
● 注射剤、生物学的製剤、ワクチンの評価
● マルチオミクスおよびAIを活用したトランスレーショナルデータ解析
● ヒトに関連する予測免疫毒性学のアプローチ
■ 日仏連携による日本市場展開
Genoskinと富士フイルム和光純薬株式会社は、日本市場におけるライフサイエンス領域の発展に寄与するため、技術およびサービスの展開を強化しています。
富士フイルム和光純薬の持つ国内販売ネットワークと技術基盤を活かし、日本企業に対してGenoskinの先進的ソリューション*を提供しています。
(*) https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom_service/products/95181.html
Genoskinにとって、日本は戦略的な市場です。同社は先の資金調達ラウンドを経てグローバル展開を加速させ、フランスと米国における生産施設の拡張を通じて事業規模の拡大を図ろうとしています。
Genoskinの技術は、すでに世界有数の製薬会社やバイオテクノロジー企業によって、革新的な治療薬の免疫反応、注射部位反応、および安全性プロファイルの評価に活用されています。
■ セミナー概要
日時： 6月23日（火）14:00～15 :00
会場： 在日フランス大使館（東京都港区南麻布4-11-44）
対象：医薬品企業、バイオテクノロジー企業、化粧品企業、CRO、学術研究者、専門メディア
内容：講演、事例紹介、質疑応答
講演者：Pascal Descargues, PhD. Genoskin創業者兼CEO
言語： 日英同時通訳
参加登録：対象企業、関連分野のメディアの方でご参加を希望される場合、次のアドレスへご一報ください： presse.jp●businessfrance.fr（●を@に差し替えてお送りください）
本セミナーは、Genoskinが先ごろ870万ドル（1ドル＝160円換算で約14億円）のシリーズA資金調達ラウンドを完了した直後の重要な節目として開催されます。この資金調達により、同社の国際的な事業拡大が加速し、科学的なリーダーシップが強化されるとともに、アジアや日本を含む戦略的市場での事業展開が後押しされることになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351409/images/bodyimage1】
■ 背景と目的
近年、動物実験の代替手法に対するニーズが世界的に高まる中、Genoskinは免疫能を有するヒト新鮮皮膚ex vivoモデルを用いた独自技術を開発し、よりヒトに近い高精度な評価手法を提供しています。
再構築皮膚モデルや人工皮膚モデルとは異なり、Genoskinの技術は、提供されたヒトの皮膚と独自の保存手法を活用し、手術後最大12日間、生体組織の機能を維持します。これにより、注射剤、生物学的製剤、ワクチン、医療機器に関する、より予測性の高い創薬・臨床応用への知見を得ることが可能になります。
本セミナーでは以下のテーマについて紹介予定です：
● ヒト皮膚を用いた革新的評価モデル
● 安全性・有効性試験の高度化
● グローバル規制対応（動物実験代替）
● 研究開発の効率化とデータ信頼性向上
● 注射剤、生物学的製剤、ワクチンの評価
● マルチオミクスおよびAIを活用したトランスレーショナルデータ解析
● ヒトに関連する予測免疫毒性学のアプローチ
■ 日仏連携による日本市場展開
Genoskinと富士フイルム和光純薬株式会社は、日本市場におけるライフサイエンス領域の発展に寄与するため、技術およびサービスの展開を強化しています。
富士フイルム和光純薬の持つ国内販売ネットワークと技術基盤を活かし、日本企業に対してGenoskinの先進的ソリューション*を提供しています。
(*) https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom_service/products/95181.html
Genoskinにとって、日本は戦略的な市場です。同社は先の資金調達ラウンドを経てグローバル展開を加速させ、フランスと米国における生産施設の拡張を通じて事業規模の拡大を図ろうとしています。
Genoskinの技術は、すでに世界有数の製薬会社やバイオテクノロジー企業によって、革新的な治療薬の免疫反応、注射部位反応、および安全性プロファイルの評価に活用されています。
■ セミナー概要
日時： 6月23日（火）14:00～15 :00
会場： 在日フランス大使館（東京都港区南麻布4-11-44）
対象：医薬品企業、バイオテクノロジー企業、化粧品企業、CRO、学術研究者、専門メディア
内容：講演、事例紹介、質疑応答
講演者：Pascal Descargues, PhD. Genoskin創業者兼CEO
言語： 日英同時通訳
参加登録：対象企業、関連分野のメディアの方でご参加を希望される場合、次のアドレスへご一報ください： presse.jp●businessfrance.fr（●を@に差し替えてお送りください）