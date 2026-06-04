フランス発バイオテックGenoskin、富士フイルム和光純薬と共同でセミナー開催 ～免疫機能を有するex vivoヒト皮膚モデルによるヒト適応型創薬技術を紹介～

フランス発バイオテックGenoskin、富士フイルム和光純薬と共同でセミナー開催 ～免疫機能を有するex vivoヒト皮膚モデルによるヒト適応型創薬技術を紹介～