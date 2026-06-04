婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが20代の重症生理痛・経血トラブルに変化。愛知県名古屋市のサロンで月1～2回3ヶ月の継続ケアで仕事を休まず過ごせるようになった最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――愛知県名古屋市・癒しサロンAnone.の症例報告
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、愛知県名古屋市のサロン『癒しサロンAnone.』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは20代前半の女性です。学生の頃から生理痛に悩まされており、生理痛が酷い時は立ち上がることすら難しく仕事を休むこともある状態でした。血の固まりがドロッと出ることが多く、生理が1週間続くことにも悩まれていました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディトリートメントを月1～2回のペースで3ヶ月間継続実施。婦人科医推奨の温熱アプローチで体の土台から整えるケアを積み重ねました。
継続するうちに生理痛が軽くなり、仕事を休まなくてよくなりました。経血がサラサラになりドロッとした塊が出なくなり、生理期間も長くて4～5日で終わるように変化。疲労感や気持ちの落ち込みも大幅に軽減されました。
お客様は「学生の時から長年悩んでいた生理痛がとても軽くなり、今では仕事を休まず過ごせるようになりました。毎月あるのが恐ろしく嫌でしたが、今では安心して生活できるようになり、親もその変化に驚いています」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：癒しサロンAnone.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351342/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351342/images/bodyimage2】
「その場しのぎではなく根本改善につながるものをお客様へ届けたかった。それがバザルト(R)を選んだ理由です。」
愛知県名古屋市の『癒しサロンAnone.』オーナー・小林氏は、その場しのぎではなく根本改善につながる施術を届けたいという想いからバザルト(R)に辿り着きました。バザルト(R)の効果と可能性を知り、導入を決意したといいます。
「効果を感じやすく、お客様自身から予約取っても良いですかと聞かれるようになりました。癒しだけでない効果がしっかり感じられるところが最大のメリットです」と小林氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、小林氏はこう語ります。「あらゆる温活がある中で本物の土台から整える温活を知ってほしいです。ウェディングから妊活、マタニティ、更年期の悩みなど人生に寄り添えるバザルト(R)で幅広くサポートできるからこそ、必要としている人に届いてほしいと思っています」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、学生の頃から長年重症の生理痛に悩んだ20代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを月1～2回・3ヶ月継続することで生理痛の軽減・経血の変化・疲労感の改善が確認されるという、婦人科医推奨の温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、若い世代の女性にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、愛知県名古屋市のサロン『癒しサロンAnone.』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは20代前半の女性です。学生の頃から生理痛に悩まされており、生理痛が酷い時は立ち上がることすら難しく仕事を休むこともある状態でした。血の固まりがドロッと出ることが多く、生理が1週間続くことにも悩まれていました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディトリートメントを月1～2回のペースで3ヶ月間継続実施。婦人科医推奨の温熱アプローチで体の土台から整えるケアを積み重ねました。
継続するうちに生理痛が軽くなり、仕事を休まなくてよくなりました。経血がサラサラになりドロッとした塊が出なくなり、生理期間も長くて4～5日で終わるように変化。疲労感や気持ちの落ち込みも大幅に軽減されました。
お客様は「学生の時から長年悩んでいた生理痛がとても軽くなり、今では仕事を休まず過ごせるようになりました。毎月あるのが恐ろしく嫌でしたが、今では安心して生活できるようになり、親もその変化に驚いています」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：癒しサロンAnone.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351342/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351342/images/bodyimage2】
「その場しのぎではなく根本改善につながるものをお客様へ届けたかった。それがバザルト(R)を選んだ理由です。」
愛知県名古屋市の『癒しサロンAnone.』オーナー・小林氏は、その場しのぎではなく根本改善につながる施術を届けたいという想いからバザルト(R)に辿り着きました。バザルト(R)の効果と可能性を知り、導入を決意したといいます。
「効果を感じやすく、お客様自身から予約取っても良いですかと聞かれるようになりました。癒しだけでない効果がしっかり感じられるところが最大のメリットです」と小林氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、小林氏はこう語ります。「あらゆる温活がある中で本物の土台から整える温活を知ってほしいです。ウェディングから妊活、マタニティ、更年期の悩みなど人生に寄り添えるバザルト(R)で幅広くサポートできるからこそ、必要としている人に届いてほしいと思っています」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、学生の頃から長年重症の生理痛に悩んだ20代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを月1～2回・3ヶ月継続することで生理痛の軽減・経血の変化・疲労感の改善が確認されるという、婦人科医推奨の温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、若い世代の女性にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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