日本の医療機器洗浄市場インテリジェンスレポート2035：売上予測、市場シェア、および戦略的動向
KD Market Insightsは、『日本の医療機器洗浄市場の将来動向と機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートを発表いたします。本レポートの調査範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことができます。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および市場投入（GTM）戦略の把握を行っています。
日本の医療機器洗浄市場：先進医療を支える精密な衛生管理
日本の医療機器洗浄市場は、高齢化の進展、外科手術件数の増加、そして医療施設における厳格な感染対策規制の導入を背景に、力強い成長軌道をたどっています。世界で最も高齢化が進んだ国である日本では、医療サービスに対する需要が増加しており、その結果、再使用可能な医療機器の使用量が増大しています。これに伴い、効果的な除染および滅菌の必要性が一層高まっています。
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市場規模と成長予測
日本の医療機器洗浄市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2％で成長し、2035年末までに市場規模は17億2,650万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は6億2,580万米ドルと評価されました。
成長の主な推進要因
1. 超高齢社会の進展と医療需要の増加
日本の医療機器洗浄市場における最も強力な成長要因は、日本の人口動態にあります。国連人口基金（UNFPA）によると、2024年の日本の総人口は1億2,260万人であり、そのうち65歳以上の人口が30％を占めています。
この超高齢社会の進展により、外科手術、診断検査、長期介護を含む医療サービスへの需要がかつてないほど高まっています。
医療介入の増加に伴い、内視鏡、外科手術器具、呼吸療法機器などの再使用可能な医療機器の利用も増加しています。これらの機器は再使用のたびに、患者の安全を確保するために厳格な洗浄、消毒、および滅菌が必要です。さらに、心血管疾患、整形外科疾患、がんなどの加齢関連疾患の増加により、医療介入の頻度が高まり、信頼性の高い洗浄技術への需要も拡大しています。
2. 院内感染（HAI）の増加
医療関連感染症（HAI）の増加は、厳格な洗浄プロトコル導入を促進する重要な要因です。
米国国立医学図書館（National Library of Medicine）が発表した研究によると、日本の診療報酬データベースに登録された7,300万人以上の入院患者のうち、4.7％が院内感染を経験していました。
HAIは、入院期間の長期化、医療費の増加、回避可能な疾病発生などを引き起こし、患者に大きな負担をもたらします。
感染リスクを最小限に抑え、患者および医療従事者双方の安全を確保するためには、効果的な洗浄ソリューションが不可欠です。感染予防における医療機器再処理の重要性に対する認識が高まる中、医療機関では先進的な洗浄技術や検証済みプロトコルへの投資が進んでいます。
市場セグメンテーション
日本の医療機器洗浄市場は、複数の重要な分類軸によって区分され、それぞれ異なる成長要因や用途特性を示しています。
デバイス種類別（スポルディング分類）
市場は、医療機器使用時の感染リスクに基づいて分類されています。
準クリティカル機器（最大市場セグメント）
日本の医療機器洗浄市場：先進医療を支える精密な衛生管理
日本の医療機器洗浄市場は、高齢化の進展、外科手術件数の増加、そして医療施設における厳格な感染対策規制の導入を背景に、力強い成長軌道をたどっています。世界で最も高齢化が進んだ国である日本では、医療サービスに対する需要が増加しており、その結果、再使用可能な医療機器の使用量が増大しています。これに伴い、効果的な除染および滅菌の必要性が一層高まっています。
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市場規模と成長予測
日本の医療機器洗浄市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2％で成長し、2035年末までに市場規模は17億2,650万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は6億2,580万米ドルと評価されました。
成長の主な推進要因
1. 超高齢社会の進展と医療需要の増加
日本の医療機器洗浄市場における最も強力な成長要因は、日本の人口動態にあります。国連人口基金（UNFPA）によると、2024年の日本の総人口は1億2,260万人であり、そのうち65歳以上の人口が30％を占めています。
この超高齢社会の進展により、外科手術、診断検査、長期介護を含む医療サービスへの需要がかつてないほど高まっています。
医療介入の増加に伴い、内視鏡、外科手術器具、呼吸療法機器などの再使用可能な医療機器の利用も増加しています。これらの機器は再使用のたびに、患者の安全を確保するために厳格な洗浄、消毒、および滅菌が必要です。さらに、心血管疾患、整形外科疾患、がんなどの加齢関連疾患の増加により、医療介入の頻度が高まり、信頼性の高い洗浄技術への需要も拡大しています。
2. 院内感染（HAI）の増加
医療関連感染症（HAI）の増加は、厳格な洗浄プロトコル導入を促進する重要な要因です。
米国国立医学図書館（National Library of Medicine）が発表した研究によると、日本の診療報酬データベースに登録された7,300万人以上の入院患者のうち、4.7％が院内感染を経験していました。
HAIは、入院期間の長期化、医療費の増加、回避可能な疾病発生などを引き起こし、患者に大きな負担をもたらします。
感染リスクを最小限に抑え、患者および医療従事者双方の安全を確保するためには、効果的な洗浄ソリューションが不可欠です。感染予防における医療機器再処理の重要性に対する認識が高まる中、医療機関では先進的な洗浄技術や検証済みプロトコルへの投資が進んでいます。
市場セグメンテーション
日本の医療機器洗浄市場は、複数の重要な分類軸によって区分され、それぞれ異なる成長要因や用途特性を示しています。
デバイス種類別（スポルディング分類）
市場は、医療機器使用時の感染リスクに基づいて分類されています。
準クリティカル機器（最大市場セグメント）