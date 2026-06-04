GRIFFYが提供するクラウド計測サービスについて 建設OS「e-Stand」との連携をスタート
株式会社GRIFFY（本社：東京都千代田区、代表取締役 入澤 拓也、以下「GRIFFY」）は、2026年６月よりGRIFFYが提供する「現場ロイドクラウド」上に収集した計測データを、株式会社ネクストフィールド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 中村 高士）が提供する建設OS「e-Stand」へ連携し、同プラットフォーム上で計測データサマリーの一元表示が可能となったことをお知らせいたします。
■連携の概要
GRIFFYでは、計測対象や利用シーンに応じたさまざまなクラウド計測サービスを提供しており、国土交通省NETISに登録済みの技術として、これまでに累計5,000現場以上での導入実績を有しております。
（例）環境データ計測システム「クラウドロガーLTE」
風速・雨量・暑さ指数予測システム「サインロイド２」
コンクリート養生温湿度管理システム「おんどロイド」
傾斜管理システム「ぐらロイド」
形状変位計測システム「Gゲージ」
上記サービスで計測されたデータはクラウドに送信され、グラフ表示やアラートメール通知などが可能になっています。今回、データ連携機能の実装により、「e-Stand」のダッシュボード上で、「現場ロイドクラウド」の最新の計測データをリアルタイムに連携、可視化できるようになりました。
これにより、現場管理者は複数のアプリケーションを切り替えることなく、「e-Stand」の1画面上で、同サービスが提供する各種コンテンツとあわせてGRIFFYの計測データを確認することが可能となり、統合的なデータ把握を通じて品質管理や安全管理を効果的に行うことが期待できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351286/images/bodyimage1】
建設現場では、生産性向上や安全管理の高度化を背景に、多種多様なデジタルツールの導入が進む一方、アプリケーションを切り替える手間や、情報の分断といった課題が顕在化しています。
「e-Stand」は、日常業務に必要なサービスやソフトウェアの情報を一覧表示できるサービスです。
GRIFFYが提供する計測データを「e-Stand」に統合することで、現場の状況をより多角的かつリアルタイムに把握できるようになり、迅速な意思決定と安全対策の強化に貢献します。
＜データ連携イメージ＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351286/images/bodyimage2】
■株式会社GRIFFYについて
GRIFFYは「建設産業の未来図を、デジタルテクノロジーで描き出す。」をミッションとして掲げ、建設ドメインに特化したDXプロダクト・ソリューションの共創事業に加え、多数の建設DXソリューションを「現場ロイド」ブランドとしてラインナップしたレンタルサービス事業を運営しています。
「現場ロイド」は累計20,000件（2025年12月末現在）を超える導入実績を有しており、現場への実装で積み重ねたノウハウとデジタルネイティブな発想の組み合わせによって、生産性向上、省人化、安全対策といった建設産業全体の共通課題と向き合うことを通じて、建設産業に携わるすべての人が幸せに働ける環境づくりに貢献してまいります。
所在地 ： 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル7階
代表 ： 代表取締役 入澤 拓也
設立 ： 2023年12月
資本金 ： 6,000万円
事業内容 ： 建設現場向けのDXソリューション提供事業
URL ： https://griffy.co.jp/
配信元企業：株式会社GRIFFY
■連携の概要
GRIFFYでは、計測対象や利用シーンに応じたさまざまなクラウド計測サービスを提供しており、国土交通省NETISに登録済みの技術として、これまでに累計5,000現場以上での導入実績を有しております。
（例）環境データ計測システム「クラウドロガーLTE」
風速・雨量・暑さ指数予測システム「サインロイド２」
コンクリート養生温湿度管理システム「おんどロイド」
傾斜管理システム「ぐらロイド」
形状変位計測システム「Gゲージ」
上記サービスで計測されたデータはクラウドに送信され、グラフ表示やアラートメール通知などが可能になっています。今回、データ連携機能の実装により、「e-Stand」のダッシュボード上で、「現場ロイドクラウド」の最新の計測データをリアルタイムに連携、可視化できるようになりました。
これにより、現場管理者は複数のアプリケーションを切り替えることなく、「e-Stand」の1画面上で、同サービスが提供する各種コンテンツとあわせてGRIFFYの計測データを確認することが可能となり、統合的なデータ把握を通じて品質管理や安全管理を効果的に行うことが期待できます。
建設現場では、生産性向上や安全管理の高度化を背景に、多種多様なデジタルツールの導入が進む一方、アプリケーションを切り替える手間や、情報の分断といった課題が顕在化しています。
「e-Stand」は、日常業務に必要なサービスやソフトウェアの情報を一覧表示できるサービスです。
GRIFFYが提供する計測データを「e-Stand」に統合することで、現場の状況をより多角的かつリアルタイムに把握できるようになり、迅速な意思決定と安全対策の強化に貢献します。
＜データ連携イメージ＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351286/images/bodyimage2】
■株式会社GRIFFYについて
GRIFFYは「建設産業の未来図を、デジタルテクノロジーで描き出す。」をミッションとして掲げ、建設ドメインに特化したDXプロダクト・ソリューションの共創事業に加え、多数の建設DXソリューションを「現場ロイド」ブランドとしてラインナップしたレンタルサービス事業を運営しています。
「現場ロイド」は累計20,000件（2025年12月末現在）を超える導入実績を有しており、現場への実装で積み重ねたノウハウとデジタルネイティブな発想の組み合わせによって、生産性向上、省人化、安全対策といった建設産業全体の共通課題と向き合うことを通じて、建設産業に携わるすべての人が幸せに働ける環境づくりに貢献してまいります。
所在地 ： 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル7階
代表 ： 代表取締役 入澤 拓也
設立 ： 2023年12月
資本金 ： 6,000万円
事業内容 ： 建設現場向けのDXソリューション提供事業
URL ： https://griffy.co.jp/
配信元企業：株式会社GRIFFY
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