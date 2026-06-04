放送大学「学位授与制度オンライン説明会」 ６/20（土）

～学位授与制度を利用して学士の学位取得をめざす方へ～

放送大学では、大学改革支援・学位授与機構と共催で、学位授与制度を利用して学士の学位取得をめざす方への説明会をオンライン配信（YouTube）で開催いたします。

大学改革支援・学位授与機構による学位授与制度では、短期大学・高等専門学校・専門学校・高校等専攻科を卒業・修了された方などが、大学等の単位を修得するなどにより一定の学修を積み上げた場合、「学士」の学位を取得できる途が開かれています。

この機会に、これまで積み重ねた学修の成果として、大学改革支援・学位授与機構の学位授与制度を利用して「学士」の学位取得をめざしてみませんか。

説明会の参加費は無料です。多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■ 日時

2026年6月20日（土）14:00～ 1.5時間程度（13:30よりYouTube接続可能）

■ 定員

500名

※申し込み受付は、6/19(金)12:00正午まで。

※但し、定員になり次第、締め切らせていただく場合がございます。

■ 主催

大学改革支援・学位授与機構 ／ 放送大学

■ 申し込み・オンライン参加／会場参加の詳細

https://www.ouj.ac.jp/special/open_seminar/20260620.html





