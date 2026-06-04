Creative Minds合同会社(本社：東京都千代田区／代表：小木曽 育子)は、人気ぬいぐるみシリーズ「ファグラー」のポップアップショップを、TSUTAYA BOOKSTORE マークイズ福岡ももち(現在開催中、6月7日(日)迄)、フタバ図書 TSUTAYA TERAイオンモール福岡店では2026年6月12日(金)より開催いたします。

新発売のぬいぐるみシリーズや雑貨類、フィギュア、アパレルアイテムなどファグラーのアイテムが大集合する本イベントは、『全国を巡回する期間限定のポップアップショップ』です。





ファグラーポップ・アップ福岡





動画URL： https://www.instagram.com/reel/DYWwjTwT2bs/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==





2010年にイギリスで生まれ、世界累計2,500万個の販売実績を誇る人気ぬいぐるみシリーズ「ファグラー」。福岡で開催のポップアップショップでは定番及び新作ぬいぐるみ、フィギュアや雑貨類、アパレルアイテムなどファグラーのアイテムが大集合します。商品のみならず、フォトスポットの設置など、ブランドの世界観をご体感いただける特別な空間をご用意いたします。





【開催概要】

2026年5月8日(金)～6月7日(日)

場所：TSUTAYA BOOKSTORE マークイズ福岡ももち

福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-1 MARK IS 福岡ももち2F





2026年6月12日(金)～7月12日(日)

場所：フタバ図書 TSUTAYA TERAイオンモール福岡店

福岡県糟屋郡粕屋大字酒殿老ノ木192‐1 イオンモール福岡2F





※営業時間・在庫等は各店舗にご確認ください。





【商品内容】

フタバ図書 TSUTAYA TERAイオンモール福岡店では下記新商品の発売を行います。





6月25日(木)より、アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター「Care Bears」とのコラボレーション「ファグラー ケアベアシリーズ」の販売が開始。

ケアしてくれなさそう!?な見た目なのにどこか愛らしい魅力を持ったコラボレーションシリーズです。





【先行販売予定】

先行販売日：2026年6月23日(火)





「アリーキャッツシリーズ」

無邪気な猫のふりして、いたずらばかりを繰り広げる世界で大人気猫モチーフのファグラー

価格：2,860円(税込)





「ファガリシャスシリーズ」

レストランに忍び込んだファグラーが食べ物の姿になった？！全7種のブラインド商品は本物のテイクアウトフードの様なこだわりのパッケージに包まれたかわいいのにちょっとカオスなフードファグラー。

価格：2,970(税込)





※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

※商品は予告なく変更になる可能性がございます





ケアベアシリーズ

アリーキャッツシリーズ

ファガリシャスシリーズ





【お買い上げ特典】

1会計につき3,300円(税込)以上お買い上げのお客様にステッカーをランダムで1枚プレゼントします。





※絵柄はお選びいただけません。

※無くなり次第終了となります。





商品リスト1

商品リスト2

購入特典





【他イベント催事情報】

2026年6月3日(水)～2026年6月30日(火)

KIDDYLAND 大阪梅田店

昨年大好評を博したKIDDYLAND 大阪梅田店でのイベントが今年も開催いたします！





内容：

暑くなってくるこの季節をファグラー達と吹っ飛ばそう！

バケーションをテーマにした「バケイバイブス」シリーズや、人気映画『JAWS／ジョーズ』の公開50周年を記念したコラボ商品「ファグラージョーズ」も登場。この夏を盛り上げるラインナップをお楽しみください。





特典(1)：

税込2,000円以上お買い上げでステッカー1枚プレゼント

1会計につき1枚のお渡しとなります。





特典(2)：税込5,000円以上のお買い上げで、ファグラーフィギュアをランダムで1点プレゼント

1会計につき1点のお渡しとなります。

※特典は無くなり次第終了となります





取扱商品：

ファグラージョーズ、アリーキャッツシリーズ、バットアグリーベッツシリーズ、フィギュア、雑貨類等









【ファグラーとは】

世界で累計販売数2,500万個を超え、2023年7月の日本上陸以降日本国内でも100万個の販売個数を誇る大人気ぬいぐるみシリーズ「ファグラー」。そんなイギリス生まれのファグラーはいたずら好きな性格とうつろな目、おしりのボタンが特徴的なファニーアグリーモンスターです。





【ファグラー公式アカウント】

X ： https://x.com/fugglerjp

Instagram： https://www.instagram.com/fugglerjpn/









■会社概要

会社名 ： Creative Minds合同会社

所在地 ： 東京都千代田区

代表者 ： 小木曽 育子

設立 ： 2017年7月

事業内容： 商品化ライセンス、アニメ・映像の海外共同製作、

コンサルティング、商品化輸出、マーケティング事業

URL ： https://creativeminds.jp/