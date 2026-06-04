ライフメイト株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役：中島 祥行)は、バスケットボール特有の激しい運動量と、当たり負けしない体づくりを求める成長期の中高生に向けた、バスケ部専用サプリメント「ノビ・ブースター」を2026年6月12日(金)より発売いたします。

また、一般発売に先駆け、2026年5月30日(土)から6月11日(木)までの期間、公式サイトにて「数量限定・特別価格」での先行販売キャンペーンを実施いたします。





ノビ・ブースター





■「食事だけでは足りない」成長期の壁を突破する！バスケ部専用サプリ『ノビ・ブースター』4つの魅力

バスケットボールは、ジャンプやダッシュを絶え間なく繰り返し、ゴール下では激しいコンタクトが求められるハードなスポーツです。「ノビ・ブースター」は、そんな環境でタフに戦う中高生バスケ部員のためだけに独自設計された新感覚のチュアブルサプリメントです。





●当たり負けしない体づくりを網羅：

1日たった3粒で、不足しがちなカルシウムやビタミン類などをしっかりチャージできる栄養機能食品(カルシウム、鉄、ビタミンA・B1・B2・C・D)。

●部活の前後におやつ感覚で補給：

水なしでどこでもカリッと食べられる、美味しいココア味。

●ご家庭を応援する高コスパ：

1日あたり約98円(※お得な定期コース初回特別価格の場合)と、成長期を通じて無理なく毎日続けられる安心のプライス。

●プロも推奨する安心感：

医師監修、栄養士も「スポーツの土台作り」としておすすめする、確かなトータルバランスを誇ります。





ノビ・ブースターで栄養サポート





■開発の背景

成長期の中学生や高校生、特にジャンプなどの激しい運動を繰り返すバスケ部員の体づくりには、想像以上に栄養が必要です。

しかし、毎日の食事だけで必要な量を毎日満たすのは難しく、完璧な栄養バランスをサポートするのはご家庭にとっても大きな負担です。

そこで、「食事だけでは足りない栄養」を手軽に補えるよう、バスケ部専用のサプリメントとして本商品を開発いたしました









■「ノビ・ブースター」の主な特徴

成長サポート成分「ぐんぐんスイッチ(R)」新鮮な牡蠣を乳酸菌で発酵させた特許取得成分※を推奨量の240mg配合。GABA、必須アミノ酸などを含み、成長期の栄養をサポートします。(※特許 日本：第6909511号、米国：US10980842)

骨をつくる為に欠かせないカルシウムと、吸収をサポートするビタミンD、カルシウムの吸収をサポートするマグネシウムや卵黄ペプチドをプラス。

カルシウム(230mg配合)：骨や歯の形成に必要な栄養素です。幾度となく繰り返されるジャンプや着地を支える、バスケ部員に欠かせない成分です。

ビタミンD(3.5μg配合)：腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。

1日3粒で必要な栄養が摂れる【栄養機能食品】中高生が1日に必要な栄養素をベースに独自設計した栄養機能食品です。

1日たった3粒で、不足しがちなカルシウムや鉄、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、ビタミンDを100％以上(※)補うことができます。さらに、不足しがちな22種類の国産野菜も手軽に摂ることができます。

(※注釈：厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」15歳～17歳の推奨量に対する割合)





勉強もスポーツも頑張るお子さまにスポーツも勉強も、本気で結果を出したいから「GABA・DHA・α-GPC」を配合。日々の休息・集中・成長を効率よくアップデートし、忙しい毎日のコンディションを整え、本番で120％の力を発揮するための土台作りをサポートします。









■安心の「国内GMP認定工場」で製造

大切なお子様に毎日安心して口にしていただけるよう、徹底した衛生・品質管理が行われている国内のGMP認定工場にて、一つひとつ丁寧に製造しています。

水不要でどこでもチャージできるチュアブルタイプ 体育館での練習の合間や、試合会場への移動中など、いつでもスキマ時間に水なしでカリッとチャージできます。飽きずに続けられる美味しいココア味です。









■［医師監修］山村 聡 先生からの推薦コメント

「成長期の土台作りと、スポーツを頑張る体への栄養補給」中高生の『成長ラストスパート期』を最大限に活かすには、「栄養・睡眠・運動」の3大要素が不可欠です。

しかし、多忙な子どもたちが毎日これらを完璧にこなすのは容易ではありません。

『ノビ・ブースター』は、そのうちの「栄養」を効率よくサポートできるサプリメントです。栄養機能食品としてカルシウムや鉄、5種類のビタミンを含むだけでなく、GABAやDHA、α-GPCといった、勉強や部活を頑張るためのコンディション維持成分も網羅しています。





また、注目成分である『ぐんぐんスイッチ(R)』※が推奨量(240mg)しっかり配合されている点は、専門的な視点から見ても非常に理にかなっています。

限られた成長期を支える心強い味方として、ぜひお役立てください。





※特許 日本：第6909511号、米国：US10980842

やさしい内科クリニック 院長

山村 聡 先生

(日本内科学会認定内科医)









■先行販売キャンペーン概要

一般発売に先駆け、いち早く「ノビ・ブースター」をお試しいただける先行販売キャンペーンを実施いたします

実施期間 ： 2026年5月30日(土)～2026年6月11日(木)

対象商品 ： ノビ・ブースター1袋(90粒/30日分)

キャンペーン価格： 4,406円(税込)

※通常価格7,344円(税込)より【40％OFF｜数量限定】

［1番オトク］

3袋定期コース(3ヶ月に1回届く)

年間(12袋合計)：48,469円

3袋当たり 8,812円【約60％OFF｜初回特別価格】

購入方法 ： 公式サイト( https://nobi-booster.com/ )よりお買い求めいただけます。









【製品概要】

商品名 ： ノビ・ブースター

発売日 ： 2026年6月12日(金)

内容量 ： 1袋 90粒入り(約30日分)

通常価格： 7,344円(税込)





【会社概要】

会社名： ライフメイト株式会社

所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番8号

代表者： 代表取締役 中島 祥行