ＪＦＥシステムズ株式会社(東証スタンダード市場：4832、本社：東京都港区、代表取締役社長：大木 哲夫、以下 当社)は、自社開発のWeb購買システム「Prociec(R)(プロシーク)」の新バージョン(Ver.1.3)を、2026年6月より提供開始したことをお知らせします。





Prociec(R)は、当社が約15年以上にわたり培ってきた購買管理システムおよびWeb-EDIシステム構築の知見を統合したクラウド型Web購買システムです。購買業務の負荷の軽減にとどまらず、基幹システムとのデータ連携を通して、取引先とのコミュニケーションを円滑化するWeb-EDIとしての活用も可能です。





今回リリースした新バージョンでは、単価契約品購買への対応に加え、各画面におけるExcelデータのアップロード・ダウンロード機能を強化し、購買業務のさらなる効率化を実現します。

また、組織改正や担当者変更時はシステムから一括で案件移管ができるようになり、運用効率も向上しました。





Prociec(R)(Ver.1.3)バージョンアップ機能「単価契約品購買」イメージ





Prociec(R)(Ver.1.3)主なバージョンアップ概要





当社は、今後もProciec(R)の機能強化や各種法令対応を通じて、購買・調達業務の効率化に寄与するとともに、さらなるデータ活用によってお客様の支援に努めてまいります。









【Web購買システム「Prociec(R)」について】 https://biz.jfe-systems.com/products/prociec

Prociec(R)は、調達・購買業務を効率化する当社開発のクラウド型Web購買システムです。インターネットを利用し、取引先(サプライヤー)への見積依頼、発注、検収情報の共有に加え、取引先との見積回答、納期回答、出荷情報のやり取りなど、購買管理業務をサポートする機能を標準装備しています。









【ＪＦＥシステムズ株式会社について】 https://www.jfe-systems.com

鉄鋼業界におけるシステム構築・運用で培った企画・構想力と技術力を活かし、多彩なサービスをお客様に提供しています。製造業をはじめさまざまな分野のお客様に向けて、システムインテグレーション、アウトソーシング、コンサルティング、独自のパッケージ製品および、ERPを中核にさまざまな製品を組み合わせた複合ソリューションの提供など、幅広いビジネスを展開しています。「はたらくをスマートに。はたらく人にスマイルを。」をパーパスに掲げ、IT技術の提供を通して、想いをかたちにする喜びを広げます。









・「Prociec(R)」は、ＪＦＥシステムズ株式会社の登録商標です。