アイデンティティ・セキュリティ・プラットフォームを提供するSaviynt Inc.（本社：米国カリフォルニア州、URL： https://saviynt.com/ja/ ）と株式会社アシスト（本社：東京都千代田区、URL： https://www.ashisuto.co.jp/ 、以下「アシスト」）は、共同出資で日本法人として「Saviynt Japan株式会社（本社：東京都港区、以下「Saviynt Japan」）」を設立したことを2026年6月4日付で発表します。 Saviynt Inc.は、クラウドおよびオンプレミス環境、さらに外部委託なども含むグループ企業全体にまたがるIDとアクセス権限を一元的に可視化・管理するアイデンティティ・セキュリティ・プラットフォーム「Saviynt」をグローバルに提供しており、これまで多くのエンタープライズ企業に採用されています。人間だけでなくAIエージェントを含む非人間アイデンティティに対応し、AI活用時代の権限管理基盤として需要が高まる中、2025年12月には米大手投資会社Kohlberg Kravis Roberts & Co. 主導で7億ドルの資金調達を実施しており、同社の成長性とアイデンティティ・セキュリティ分野における高い期待が示されています。 アシストは、サイバー攻撃や情報漏洩など様々な社内外の脅威対策の分野を中心に長年企業システムを支えてきました。Saviynt Inc.は、アシストが培ってきた知見と実績に加え、日本市場における顧客層とアシストの顧客基盤との親和性の高さ、そして販売にとどまらず導入後の支援も重視する姿勢を高く評価し、日本での事業拡大を加速する基盤としてSaviynt Japanの共同設立に至りました。 Saviynt Japanは、日本市場におけるSaviynt製品および関連サービスの提供・サポートの中核拠点として、日本企業に最適化されたアイデンティティ・セキュリティの提供を目指します。今後は、IDガバナンス、ゼロトラスト、AIセキュリティのニーズに応え、導入事例の創出や顧客基盤の拡大、パートナー連携の強化、セミナーやイベントを通じた市場理解の促進、AI時代のID・権限管理に関するベストプラクティスの発信を進めます。 Saviynt Inc.、アシスト、およびSaviynt Japanは、今後も連携を通じて、日本企業のアイデンティティ・セキュリティ強化に貢献し、安全で持続可能なデジタル活用の実現を支援していきます。

■「Saviynt Japan」会社概要

会社名 ：Saviynt Japan株式会社 所在地 ：東京都港区六本木1丁目9番10号アークヒルズ仙石山森タワー28階 ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）内 代表者 ：代表取締役 Shankar Ganapathy 資本金 ：500万円 出資比率 ：Saviynt Inc. 65％、株式会社アシスト 35％ 事業内容 ：Saviynt製品の日本市場向け販売・サポート

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社アシスト 広報担当：曽根原、吉田 TEL：03-5276-3336 URL：https://www.ashisuto.co.jp/corporate/contact/press_room/ ※ 記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※ プレスリリースに記載された製品／サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。