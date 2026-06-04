株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は、佐藤工業株式会社（本社：東京都中央区、以下「佐藤工業」）の経費精算業務におけるDX推進を支援するため、株式会社コンカー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 橋本 蘒生、以下「コンカー」)の提供する出張・経費管理クラウドSAP Concurの導入から運用・保守まで一貫してサポートすることをお知らせします。

1. 背景

佐藤工業様は、総合建設会社として土木・建築分野において豊富な実績を有し、国内外の大規模建築や社会インフラ整備を通じて社会基盤の発展に貢献されています。近年は、環境配慮型施工やデジタル技術活用など、建設DXにも積極的に取り組まれています。

建設業界では、働き方改革や生産性向上への対応が重要な課題となる中、佐藤工業様においても、経費精算業務の効率化・省力化を目的として、申請・承認・会計処理を含む業務全体のデジタル化・自動化をご検討されていました。

その中で当社は、SAP Concur導入支援の豊富な実績に加え、会計連携システム開発、導入後の運用・保守、利用定着支援まで一貫して対応できる体制をご評価いただき、今回のご支援に至りました。

当社は、SAP Concur導入・運用支援を通じて、佐藤工業様の経費精算業務におけるDX推進を支援し、業務効率化および従業員負荷軽減に貢献してまいります。

2. 支援内容および今後の展望

当社は、ConcurⓇ Expense、ConcurⓇ Invoice、および当社の基幹システム連携ソリューション「N-Bridge」を活用し、佐藤工業様の経費精算業務におけるDX推進を支援します。

本取り組みでは、経費精算業務のデジタル化・標準化を推進するとともに、申請から承認、会計処理までの一連の業務プロセス最適化を実現します。また、SAP Concurと既存会計システムとの連携により、入力作業負荷の軽減や業務効率化を図ります。

さらに、システム導入後の円滑な定着に向けて、利用者向けマニュアル整備やトレーニングを実施し、現場での運用支援を行います。加えて、問い合わせ対応や設定変更などを含む運用・保守支援を通じて、安定運用および継続的な業務改善を支援してまいります。

当社は今後も、SAP Concur導入支援を通じて、お客様のバックオフィス業務におけるDX推進と生産性向上を支援するとともに、建設業界をはじめ幅広い業界に対し、業務効率化、人手不足対応、働き方改革に寄与するサービス提供を強化し、お客様の持続的成長に貢献してまいります。

Concur Expense

モバイル、コーポレートカード、交通系ICカード、地図情報など、さまざまなサービスとの連携が可能であり、経費精算のデジタル化および場所を問わない働き方を実現します。

Concur Invoice

請求書ベースの支払依頼・承認などの業務プロセスを自動化して取引先ごとの支払予定を適切に管理することで、キャッシュフロー予測・管理の正確性かつ効率性を高めます。

N-Bridge

経費精算システムや会計システム間のデータ変換・連携を効率化し、手作業や入力ミスを削減します。

導入後の運用保守サポート

導入後の問い合わせ・設定変更などの課題解決を迅速かつ的確にサポートします。

3. 会社概要

https://www.needswell.com/solution/concur https://www.needswell.com/solution/concur/system-pro/#coop_solution https://www.needswell.com/solution/concur/after-support/

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com

■本リリースについて 本リリースに記載の内容は、株式会社ニーズウェルが当社の責任において作成したものです。 ■株式会社コンカーについて 世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。 コンカーの詳細については https://www.concur.co.jp をご覧ください。 ■SAP Concurについて SAP Concur は、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AI を使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。 SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。