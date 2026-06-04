CS放送「衛星劇場」では、第1次韓流ブームを牽引したドラマをお届けする「韓国ドラマClassic～不朽の名作選～」を放送中。6月10日(水)からはドラマ「１％の奇跡」をお送りします。 映画「オオカミの誘惑」や「ベイビー・ブローカー」などで知られ、昨年はドラマ「北極星」への出演でも大きな話題を呼んだトップ俳優、カン・ドンウォン。本作は、そんな彼がドラマ初主演を務めた、韓流ラブコメの金字塔。韓国では2003年7月から放送され、高視聴率を獲得しました。カン・ドンウォン演じるハンサムだが性格は最悪の財閥の御曹司と、キム・ジョンファ演じる心優しい女性教師の恋を描いた胸キュン・ストーリーを、ぜひお楽しみください！ 6月25日(木)からは2004年の韓国ドラマ「パリの恋人」も放送しますので、あわせてご覧ください。

１％の奇跡

★CS衛星劇場にて、6月10日(水) 放送スタート！ 毎週(水)午後11:00／毎週(火)午後0:00 2003年/韓国/全26話 [演出]チャン・グンス [原作・脚本]ヒョン・ゴウン [出演]カン・ドンウォン、キム・ジョンファ、イ・ビョンウク、ハン・ヘジン、キム・スンミン、キム・ジウ、ピョン・ヒボン 韓流ラブコメの金字塔！ 「オオカミの誘惑」「ベイビー・ブローカー」のカン・ドンウォン、ドラマ初主演作！財閥の御曹司と心優しい女性教師のロマンティックな恋模様を描いた究極の胸キュン・ストーリー。 【あらすじ】 中学校で国語を教えているダヒョン（キム・ジョンファ）は、ある日、電車の中で老人に席を譲り、荷物を持ってあげる。それから1か月後。財閥ソンヒョングループのホテル企画調整室の室長を務めるジェイン（カン・ドンウォン）は、ソンヒョングループの創立者である祖父が遺言状を書き直したと弁護士から聞かされる。調べてみると、縁もゆかりもない女性ダヒョンと結婚した人物に遺産を相続させる、という驚くべき内容に書き換えられていた。実は、ダヒョンが電車で親切にした老人は、ジェインの祖父で、甘やかされて育ったお坊ちゃんのジェインと気立てのいいダヒョンを結婚させようと考えてのことだった。結局、10か月間という条件付きで、二人は交際を開始。育ってきた環境が全く違い、突然、出会った二人の恋の行方は？

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パリの恋人

★CS衛星劇場にて、6月25日(木) 放送スタート！ 毎週(月)～(金)午前5:00 2004年/韓国/全20話 [演出]シン・ウチョル [脚本]キム・ウンスク [出演]パク･シニャン、キム･ジョンウン、イ･ドンゴン パク・シニャン＆イ・ドンゴン共演！パリを舞台に身分違いの恋を描いた大ヒット作。

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