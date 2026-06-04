「神戸コロッケ」「日本のさらだ いとはん」手軽に楽しめる魚惣菜を期間限定販売

食卓に、もっとお魚を。コロッケは魚型、おかずはボール状で楽しく食べやすく。株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する惣菜店「神戸コロッケ」「日本のさらだ いとはん」では、6月4日（木）より、お魚を使用した新商品2品を期間限定で販売します。日本における魚介類消費量の減少を背景に、「家庭でもっと手軽に魚を取り入れたい」というニーズに応える惣菜として商品化しました。



























近年、日本では魚介類の消費量が減少傾向にあり、家庭で魚を食べる機会が減っています。一方で、「魚を食べたいが調理が手間」「家族に食べさせたいが、子どもが食べたがらない」といった声も多く聞かれます。



こうした課題に対し、「惣菜を手がける当社にできることがあるのでは？」「魚食文化を次世代にもつないでいきたい」と考えた有志社員が中心となって商品の企画・開発に取り組み、誕生したのが今回の2商品です。



手軽さと味わい、そして見た目・形状にもこだわり、魚のおいしさを楽しめる商品に仕上げました。



当社は今後も、惣菜を通じて日々の食卓に魚を取り入れやすい提案を行い、魚食文化を次世代につないでいきます









「お魚コロッケ カツオ」 ￥220〜（1個）



カツオの旨みと香りを楽しむ、見た目も可愛い魚型のコロッケ。臭みが少ないカツオを、じゃがいもと合わせ、おだし、白醤油、砂糖などで甘辛い味付けに。鰹節の風味が後引く美味しさです。



・販売期間：2026年6月4日（木）〜7月1日（水）



・販売店舗：全国の「神戸コロッケ」各店



















■商品概要 ※価格は税込／画像は全てイメージです。「国産さばと豆腐の海苔香味揚げ」 ￥540〜（100g）焼いて粗めにほぐしたさばを、豆腐ややまといもなどと合わせふわっとした食感に。食べやすいボール状にしています。青のり、ごま、フライドオニオン等を合わせた海苔香味ふりかけが、食欲そそる味わいです。・販売期間：2026年6月4日（木）〜7月1日（水）・販売店舗：全国の「日本のさらだ いとはん」各店※一部、取扱の無い店舗がございます。また、売り切れの際はご容赦ください。本件に関するお問合わせ先【報道機関からのお問い合わせ先】広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199関連リンク神戸コロッケ ブランドサイトhttps://www.rockfield.co.jp/brand/kc/日本のさらだ ブランドサイトhttps://members.rockfield.co.jp/brand/itohan/