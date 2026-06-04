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4) ÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¡§JIS K 6852 ÀÜÃåºÞ¤Î°µ½Ì¤»¤óÃÇÀÜÃå¶¯¤µ»î¸³ÊýË¡,1994
5) ÆüËÜÇÀÎÓµ¬³Ê¶¨²ñ¡§¹çÈÄ¤ÎÆüËÜÇÀÎÓµ¬³Ê,2014
6) ÆüËÜÇÀÎÓµ¬³Ê¶¨²ñ¡§½¸À®ºà¤ÎÆüËÜÇÀÎÓµ¬³Ê,2012
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3) ÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¡§JIS Z 2101 ÌÚºà¤Î»î¸³ÊýË¡,2009
4) ÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¡§JIS K 6852 ÀÜÃåºÞ¤Î°µ½Ì¤»¤óÃÇÀÜÃå¶¯¤µ»î¸³ÊýË¡,1994
5) ÆüËÜÇÀÎÓµ¬³Ê¶¨²ñ¡§¹çÈÄ¤ÎÆüËÜÇÀÎÓµ¬³Ê,2014
6) ÆüËÜÇÀÎÓµ¬³Ê¶¨²ñ¡§½¸À®ºà¤ÎÆüËÜÇÀÎÓµ¬³Ê,2012
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