大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学館 開館19周年 企画展「 愉しい悪癖−田辺聖子の読書のすすめ−」を開催

大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学館 開館19周年 企画展「 愉しい悪癖−田辺聖子の読書のすすめ−」を開催