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【麻布大学】(仮称)相模原市動物愛護センター基本計画の策定と 相模原市との新たな取組について
麻布大学の敷地内に設置予定の動物愛護センターについて、基本計画を策定しました。また、同センター開設後の連携事業を見据え、基本協定に基づき、市に収容された犬の飼育管理を連携して行う取組を令和８年６月から始めます。
１ 基本計画の策定について
麻布大学がキャンパスを置く相模原市と令和７年１１月に締結した「動物愛護センターの整備等に関する基本協定」に基づき、人と動物との共生社会推進懇話会での視点や意見募集の結果を参考にして、相模原市が「(仮称)相模原市動物愛護センター基本計画」(※1)を策定しましたのでお知らせします。
今後は、令和１１年度中の供用開始（予定）に向けて、本計画に基づき、機能・運営面等の整備課題について相模原市との協議を進めてまいります。
２ 麻布大学と相模原市との新たな取組について
（仮称）相模原市動物愛護センター開設後の連携事業を見据え、基本協定に基づき、市に収容された犬の飼育管理を連携(※2)して行う取組を令和８年６月から始めます。
(※1)「(仮称)相模原市動物愛護センター基本計画」については、市ホームページに掲載しています。
相模原市：（仮称）動物愛護センター基本計画
＜問合せ先＞
動物愛護センター準備室（相模原市）
０４２--７６９--８３４７
▼本件に関する問い合わせ先
事務局 入試広報・渉外課
磯野
住所：神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71
FAX：042-754-7661
メール：koho@azabu-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
１ 基本計画の策定について
麻布大学がキャンパスを置く相模原市と令和７年１１月に締結した「動物愛護センターの整備等に関する基本協定」に基づき、人と動物との共生社会推進懇話会での視点や意見募集の結果を参考にして、相模原市が「(仮称)相模原市動物愛護センター基本計画」(※1)を策定しましたのでお知らせします。
２ 麻布大学と相模原市との新たな取組について
（仮称）相模原市動物愛護センター開設後の連携事業を見据え、基本協定に基づき、市に収容された犬の飼育管理を連携(※2)して行う取組を令和８年６月から始めます。
(※1)「(仮称)相模原市動物愛護センター基本計画」については、市ホームページに掲載しています。
相模原市：（仮称）動物愛護センター基本計画
＜問合せ先＞
動物愛護センター準備室（相模原市）
０４２--７６９--８３４７
▼本件に関する問い合わせ先
事務局 入試広報・渉外課
磯野
住所：神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71
FAX：042-754-7661
メール：koho@azabu-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/