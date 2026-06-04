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【広島国際大学】男女共に“輝く私”を考える特別講座 資生堂ジャパンの協力を得てキャリア支援セミナー
広島国際大学（学長：清水壽一郎）健康科学部心理学科はキャリア支援の一環として、資生堂ジャパンの協力を得て、2・3年生の男女を対象に身だしなみのノウハウを学ぶ「ビューティーセミナー」を開催します。年々早期化する就職活動に備え、学生自身が将来のキャリアを考える機会を早い段階から設け、自信を持って社会に羽ばたく後押しをします。
【本件のポイント】
● 身だしなみのノウハウを学び、学生自身が将来のキャリアを考える機会に
● 早期化する就職活動に備え、早い段階からのキャリア支援
● 男女ともに外見を変えることでの内面からの輝きづくりにつなげる
就職活動では身だしなみも大切な要素です。外見を変えることはキャリアを築く上で重要な手段でもあり、ノウハウを知ることで自信を持ち、内面からの輝きづくりにもつながります。本学では、学生一人一人が自信を持って社会に羽ばたけるよう、実践的なキャリア支援として、身だしなみに関するセミナーを毎年開催しています。
今回は男女ともに第一印象の大切さやスキンケアを学び、その後、女子はメイクアップやヘアスタイリング、男子は眉の手入れやスーツの着こなしなどを学びます。
１. 講演者：資生堂ジャパン株式会社西日本パーソナルビューティー部
水香 真奈美 氏
２. テーマ：キャリアガイダンス「資生堂による身だしなみ講座」
資生堂ライフクオリティー ビューティーセミナー
３. 日 時：2026年6月11日（木）14:40〜16:10
４. 場 所：広島国際大学東広島キャンパス 234教室（2号館3階）
５. 参加者：健康科学部心理学科2・3年生11人
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人常翔学園 広報企画課
石村、田中
住所：大阪市旭区大宮５丁目１６番１号
TEL：06-6954-4026
メール：Koho[at]josho.ac.jp ※メールアドレスの[at]は@に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【本件のポイント】
● 身だしなみのノウハウを学び、学生自身が将来のキャリアを考える機会に
● 男女ともに外見を変えることでの内面からの輝きづくりにつなげる
就職活動では身だしなみも大切な要素です。外見を変えることはキャリアを築く上で重要な手段でもあり、ノウハウを知ることで自信を持ち、内面からの輝きづくりにもつながります。本学では、学生一人一人が自信を持って社会に羽ばたけるよう、実践的なキャリア支援として、身だしなみに関するセミナーを毎年開催しています。
今回は男女ともに第一印象の大切さやスキンケアを学び、その後、女子はメイクアップやヘアスタイリング、男子は眉の手入れやスーツの着こなしなどを学びます。
１. 講演者：資生堂ジャパン株式会社西日本パーソナルビューティー部
水香 真奈美 氏
２. テーマ：キャリアガイダンス「資生堂による身だしなみ講座」
資生堂ライフクオリティー ビューティーセミナー
３. 日 時：2026年6月11日（木）14:40〜16:10
４. 場 所：広島国際大学東広島キャンパス 234教室（2号館3階）
５. 参加者：健康科学部心理学科2・3年生11人
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人常翔学園 広報企画課
石村、田中
住所：大阪市旭区大宮５丁目１６番１号
TEL：06-6954-4026
メール：Koho[at]josho.ac.jp ※メールアドレスの[at]は@に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/