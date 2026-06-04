【金沢市とベルギー王国ゲント市の姉妹都市提携55周年、日白友好160周年を記念】「金沢・ゲント国際建築ワークショップ」を9月にゲント市で開催。金沢工業大学・金沢美術工芸大学の学生が参加。6月8日にキックオフミーティングを実施

【金沢市とベルギー王国ゲント市の姉妹都市提携55周年、日白友好160周年を記念】「金沢・ゲント国際建築ワークショップ」を9月にゲント市で開催。金沢工業大学・金沢美術工芸大学の学生が参加。6月8日にキックオフミーティングを実施