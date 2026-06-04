【全国的にも珍しい、食数制限なし】金沢工業大学が学生の健康と学修を支える「100円朝食」キャンペーンを実施。朝型生活の定着と食生活支援を目的に、2026年も継続展開。6月15日（月）から6月19日（金）まで扇が丘キャンパスで

【全国的にも珍しい、食数制限なし】金沢工業大学が学生の健康と学修を支える「100円朝食」キャンペーンを実施。朝型生活の定着と食生活支援を目的に、2026年も継続展開。6月15日（月）から6月19日（金）まで扇が丘キャンパスで