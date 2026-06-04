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猛暑と梅雨時期のビジネス・オケージョンシーンで活躍「神ラクセットアップ」から夏の新作コレクション登場
〜接触冷感や撥水など、機能性とデザイン性を両立した３つのラインナップ〜
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する、高機能レディースウェア・ブランド『ＭｅＷＯＲＫ®（ミワク）』の「神ラクセットアップ」から、猛暑と梅雨時期に備えた夏の新作コレクションが登場しました。
清涼感のあるリネンライク素材を採用したアイテム、上品な抜け感のあるドレープ素材を採用したアイテム、撥水加工を施したアイテムなど、機能性とデザイン性を両立した3つのラインナップで、ビジネスシーンから華やかなオケージョンシーンまで幅広く活躍します。
本商品は、全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップにて購入が可能です。※一部アイテムは限定店舗展開
AOKI公式オンラインショップ（神ラクセットアップ特集ページ）： https://www.aoki-style.com/feature/setup_collection/
■清涼感のある素材や撥水加工で、猛暑や梅雨時期のフォーマルシーンも快適に
今季の夏の新作コレクションでは、素材感と機能性にこだわった3つのセットアップを展開します。「リネンライクブリーズセットアップ」は、夏に人気の麻調素材を使用した軽やかな見た目が特長で、デザイナー小川彰子氏監修による360°キレイなシルエットを実現。高通気性や吸汗速乾性、UVカット機能を備え、汗ばむ季節も快適に過ごせます。
また、美しい落ち感のドレープ素材で上品な抜け感を演出する「ドレープストレッチセットアップ」は、程よい厚みでロングシーズン活躍し、接触冷感やUVカット機能も完備。コーディネートの楽しみ方が広がるワンピースも用意しました。
光沢を抑えたマットな質感で上品な印象を与える「エアリードライセットアップ」は、暑さを和らげる遮熱性やUVカット機能に加え、急な雨や梅雨時期にも安心な撥水加工を施したハイスペックなアイテムで、いずれもビジネスから華やかなオケージョンシーンまで、猛暑や梅雨時期の「大切な一日」に幅広く活躍します。
■忙しい毎日をサポート！５つの“ラクを叶える”『神ラクシリーズ』
2025年4月より新たに登場した 『 神ラクシリーズ 』 は、現代女性の多様化するライフスタイルや働き方の中で感じる、洗濯やシワのお手入れ、服装選び等の「服装ストレス（服へのお悩み）」を５つの“ラク”でサポートするシリーズです。
５つの“ラク”とは、，手入れがラク ▲船腑ぅ垢ラク シーズンケアがラクぅ泪福璽吋△ラクテ阿がラク のことで、セットアップ・トップスを展開しています。
さらに、AOKIの高機能レディースウェア・ブランド 『ＭｅＷＯＲＫ®（ミワク）』 の代表的な機能性である洗える・防シワ・ストレッチ等の合計19の機能が働く女性のさまざまなライフシーンをサポートします。
本件に関するお問合わせ先
■報道関係からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608
Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
神ラクセットアップ特集ページ
https://www.aoki-style.com/feature/setup_collection/
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する、高機能レディースウェア・ブランド『ＭｅＷＯＲＫ®（ミワク）』の「神ラクセットアップ」から、猛暑と梅雨時期に備えた夏の新作コレクションが登場しました。
清涼感のあるリネンライク素材を採用したアイテム、上品な抜け感のあるドレープ素材を採用したアイテム、撥水加工を施したアイテムなど、機能性とデザイン性を両立した3つのラインナップで、ビジネスシーンから華やかなオケージョンシーンまで幅広く活躍します。
AOKI公式オンラインショップ（神ラクセットアップ特集ページ）： https://www.aoki-style.com/feature/setup_collection/
■清涼感のある素材や撥水加工で、猛暑や梅雨時期のフォーマルシーンも快適に
今季の夏の新作コレクションでは、素材感と機能性にこだわった3つのセットアップを展開します。「リネンライクブリーズセットアップ」は、夏に人気の麻調素材を使用した軽やかな見た目が特長で、デザイナー小川彰子氏監修による360°キレイなシルエットを実現。高通気性や吸汗速乾性、UVカット機能を備え、汗ばむ季節も快適に過ごせます。
また、美しい落ち感のドレープ素材で上品な抜け感を演出する「ドレープストレッチセットアップ」は、程よい厚みでロングシーズン活躍し、接触冷感やUVカット機能も完備。コーディネートの楽しみ方が広がるワンピースも用意しました。
光沢を抑えたマットな質感で上品な印象を与える「エアリードライセットアップ」は、暑さを和らげる遮熱性やUVカット機能に加え、急な雨や梅雨時期にも安心な撥水加工を施したハイスペックなアイテムで、いずれもビジネスから華やかなオケージョンシーンまで、猛暑や梅雨時期の「大切な一日」に幅広く活躍します。
■忙しい毎日をサポート！５つの“ラクを叶える”『神ラクシリーズ』
2025年4月より新たに登場した 『 神ラクシリーズ 』 は、現代女性の多様化するライフスタイルや働き方の中で感じる、洗濯やシワのお手入れ、服装選び等の「服装ストレス（服へのお悩み）」を５つの“ラク”でサポートするシリーズです。
５つの“ラク”とは、，手入れがラク ▲船腑ぅ垢ラク シーズンケアがラクぅ泪福璽吋△ラクテ阿がラク のことで、セットアップ・トップスを展開しています。
さらに、AOKIの高機能レディースウェア・ブランド 『ＭｅＷＯＲＫ®（ミワク）』 の代表的な機能性である洗える・防シワ・ストレッチ等の合計19の機能が働く女性のさまざまなライフシーンをサポートします。
神ラクセットアップ 商品概要
■リネンライクブリーズセットアップ
夏に人気の麻調素材を使用し、リネンのような清涼感のある見た目で夏らしく軽やかなセットアップ。
デザイナー小川彰子氏による監修で360°キレイなシルエットを実現しました。汗ばむ季節もさらっと快適に過ごせるドライタッチな肌触りの素材に加えて、高通気性・吸汗速乾性・UVカットを兼ね備えた高機能アイテムです。
また、マシンウォッシャブル可で、防シワ性素材を採用しているためお手入れも簡単です。
■ドレープストレッチセットアップ
美しい落ち感のドレープ素材で洗練された「大人のこなれ感」を演出するセットアップです。上品でありながらも程よい厚みのため、ロングシーズンで活躍します。
暑くなるこれからの季節に嬉しい接触冷感やUVカット、自宅で洗える機能付きでオフィスからカジュアルまで幅広く着まわせる一着です。ラインナップにはワンピースもあり、コーディネートの楽しみ方も広がります。
■エアリードライセットアップ
光沢を抑えたマットな質感で上品な印象を与える、高機能セットアップです。ジリジリとした暑さを和らげる遮熱性に加えてUVカット機能も付加しており、外出先でも着心地の良さをサポートします。
さらに、生地には撥水加工が施されているため、急な雨天時など、梅雨時期にも安心の高機能アイテムです。限定店舗展開の白は、バレリーナパンツと同素材で展開しており、セットアップでの着用も可能です。
※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
■リネンライクブリーズセットアップ
夏に人気の麻調素材を使用し、リネンのような清涼感のある見た目で夏らしく軽やかなセットアップ。
デザイナー小川彰子氏による監修で360°キレイなシルエットを実現しました。汗ばむ季節もさらっと快適に過ごせるドライタッチな肌触りの素材に加えて、高通気性・吸汗速乾性・UVカットを兼ね備えた高機能アイテムです。
また、マシンウォッシャブル可で、防シワ性素材を採用しているためお手入れも簡単です。
■ドレープストレッチセットアップ
美しい落ち感のドレープ素材で洗練された「大人のこなれ感」を演出するセットアップです。上品でありながらも程よい厚みのため、ロングシーズンで活躍します。
暑くなるこれからの季節に嬉しい接触冷感やUVカット、自宅で洗える機能付きでオフィスからカジュアルまで幅広く着まわせる一着です。ラインナップにはワンピースもあり、コーディネートの楽しみ方も広がります。
■エアリードライセットアップ
光沢を抑えたマットな質感で上品な印象を与える、高機能セットアップです。ジリジリとした暑さを和らげる遮熱性に加えてUVカット機能も付加しており、外出先でも着心地の良さをサポートします。
さらに、生地には撥水加工が施されているため、急な雨天時など、梅雨時期にも安心の高機能アイテムです。限定店舗展開の白は、バレリーナパンツと同素材で展開しており、セットアップでの着用も可能です。
※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
■報道関係からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：石津・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608
Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
神ラクセットアップ特集ページ
https://www.aoki-style.com/feature/setup_collection/