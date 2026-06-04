アプリケーション開発市場は、2025年に2,250億米ドルと推定されており、2036年までには8兆933.8億米ドルに達すると予測されています。これは、年平均成長率（CAGR）38.5%に相当します。

アプリケーション開発市場は、2025年に2,250億米ドルと推定されており、2036年までには8兆933.8億米ドルに達すると予測されています。これは、年平均成長率（CAGR）38.5%に相当します。