エアバックフィルタンパーの世界市場2026年、グローバル市場規模（126mm、239mm）・分析レポートを発表
2026年6月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「エアバックフィルタンパーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、エアバックフィルタンパーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界のエアバックフィルタンパー市場について説明しています。2024年の市場規模は7億1100万米ドルと評価されており、2031年には9億300万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は3.5％とされており、鋳造業界や産業製造分野における品質管理需要の増加が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場構造や供給網に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、エアバックフィルタンパーの特徴と用途について解説しています。この装置は鋳造砂試験に使用される設備であり、一定重量の落下体を固定高さから3回落下させることで、成形砂試験片を作製するために使用されます。
また、専用試験管と直線目盛を用いて砂の圧縮性を測定する用途にも利用されています。鋳造工程における品質管理や試験精度向上に重要な役割を果たしており、安定した試験条件を提供できる点が特徴です。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、鋳造品質向上への要求や産業製造分野での試験精度向上需要が成長要因となっています。
また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、126mm、239mm、その他に分類されています。用途別では、産業製造分野と商業用途に分類されています。
産業製造用途では鋳造品質管理や材料試験向け需要が大きく、商業用途では試験設備や研究用途への採用が進んでいます。試験精度向上や品質管理強化への需要が市場拡大を支えています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Jet Tools、Simpson Technologies、Frölich & Klüpfel、Ingersoll Rand、Chicago Pneumatic、Welton、Spitznas、Versatile Equipments、NPKなどが紹介されています。
これらの企業は耐久性向上、測定精度改善、操作性向上などを進めており、鋳造試験設備市場における競争力を強化しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は鋳造産業や産業製造基盤の発展により安定した需要を維持しています。欧州市場では高度な品質管理基準と産業自動化需要が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、インドを中心に製造業や鋳造産業が拡大しており、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でも工業化やインフラ整備に伴う需要増加が見込まれています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「エアバックフィルタンパーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、エアバックフィルタンパーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界のエアバックフィルタンパー市場について説明しています。2024年の市場規模は7億1100万米ドルと評価されており、2031年には9億300万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は3.5％とされており、鋳造業界や産業製造分野における品質管理需要の増加が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応が市場構造や供給網に与える影響についても分析されています。
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製品概要では、エアバックフィルタンパーの特徴と用途について解説しています。この装置は鋳造砂試験に使用される設備であり、一定重量の落下体を固定高さから3回落下させることで、成形砂試験片を作製するために使用されます。
また、専用試験管と直線目盛を用いて砂の圧縮性を測定する用途にも利用されています。鋳造工程における品質管理や試験精度向上に重要な役割を果たしており、安定した試験条件を提供できる点が特徴です。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、鋳造品質向上への要求や産業製造分野での試験精度向上需要が成長要因となっています。
また、競争環境や需給動向、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網の安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、126mm、239mm、その他に分類されています。用途別では、産業製造分野と商業用途に分類されています。
産業製造用途では鋳造品質管理や材料試験向け需要が大きく、商業用途では試験設備や研究用途への採用が進んでいます。試験精度向上や品質管理強化への需要が市場拡大を支えています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Jet Tools、Simpson Technologies、Frölich & Klüpfel、Ingersoll Rand、Chicago Pneumatic、Welton、Spitznas、Versatile Equipments、NPKなどが紹介されています。
これらの企業は耐久性向上、測定精度改善、操作性向上などを進めており、鋳造試験設備市場における競争力を強化しています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は鋳造産業や産業製造基盤の発展により安定した需要を維持しています。欧州市場では高度な品質管理基準と産業自動化需要が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、インドを中心に製造業や鋳造産業が拡大しており、最も高い成長率が期待されています。南米や中東・アフリカ市場でも工業化やインフラ整備に伴う需要増加が見込まれています。