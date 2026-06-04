第68回日本老年医学会学術集会に協賛

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、2026年6月11日（木）～13日（土）の3日間、兵庫県神戸市で開催される「第68回日本老年医学会学術集会」に協賛します。当社は、長時間ホルター心電図解析サービス（Heartnote®）や、日常生活で簡単に心電図を記録できる携帯型心電計などを展示します。

日本老年医学会は、高齢者医療および老年医学に関する学術研究の発展を推進し、知識の普及を通じて、老年病の予防や高齢者の健康の維持・向上を図ることを目的として活動しています。今回の学術集会のテーマは、「Geriatrics and Gerontology for everyone, for the future」です。高齢者にとって、心不全や脳梗塞を引き起こすリスクの高い不整脈である心房細動など、重篤な脳心血管疾患の早期予防が健康寿命の延伸において重要です。当社の展示ブースでは、貼り付け型心電計で記録した７日間の心電図データを解析し、その結果を医療機関へフィードバックする長時間ホルター心電図解析サービス（Heartnote®）や、家庭で血圧と一緒に心電図を記録できる心電計付き上腕式血圧計など、不整脈の早期発見や早期治療に役立つ機器とサービスを紹介します。

当社は循環器事業ビジョンに「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」を掲げています。その実現に向けて、家庭および職域における継続的な血圧測定の普及と、危険な不整脈である心房細動の早期発見に取り組んでいます。当社は、これからも誰もが簡便に血圧測定や心電図を記録できる機器やサービスをグローバルに提供することで世界中の一人ひとりの健康ですこやかな生活に貢献していきます。

■第68回日本老年医学会学術集会の概要

会長：新村 健（兵庫医科大学 総合診療内科学 主任教授）

会期：2026年6月11日（木）～13日（土）

会場：神戸国際会議場および神戸ポートピアホテル（兵庫県神戸市）

公式ホームページ ：https://www.congre.co.jp/68jgs2026/index.html

■今回ブースで紹介する主な機器・サービス

長時間ホルター心電図解析サービス「Heartnote®」

＜主な特長＞

・本体は軽量・フレキシブル・コードレス設計で装着負担が少ない

・防水仕様（IPX4/IPX7）で入浴時も装着可能で最大7日間の連続測定に対応

・医療機関での診断を補完するための 長時間心電図データを取得できる

・専用Webサイトで検査結果が確認できる

※医療機器認証番号：302ACBZX00015000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/ecg-heartnote/

HeartnoteⓇ 本体 使用イメージ

心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T

＜主な特長＞

・血圧測定と一緒に心電図を記録

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析。「心房細動の可能性」など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00028000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/1/HCR_7800T.html



HCR-7800T本体

使用イメージ

アプリ画面イメージ（心房細動の可能性を表示）

携帯型心電計 HCG-8060T

＜主な特長＞

・携帯に便利な軽量・コンパクトサイズ

・記録できる心電図は1誘導と6誘導の2種類

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析、心房細動の可能性など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00046000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/27/HCG_8060T_A.html

HCG-8060T本体 使用イメージ

携帯型心電計 HCG-9010U

＜主な特長＞

・12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録できる

・本体の指電極に右手人さし指、胸電極を素肌の左胸部にあて、本体ボタン1つで簡単に心電図を記録

・心電図波形と解析結果は、医療機関者向けのパソコン専用ソフト（別売）*で医療機関が確認。解析結果は、計13種類で表示される

*本製品を使用するには、「オムロン 心電図管理ソフト」をパソコンにインストールする必要があります。

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器認証番号：305AABZX00067000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/27/HCG_9010U.html



HCG-9010U本体 判読支援ソフト画面イメージ 使い方は、右手人さし指を指電極に、胸電極を素肌の左乳首の下約5cmに密着させるだけ



