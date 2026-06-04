ANAオリジナル企画から、新シリーズ「Aircraft Mark」誕生！航空機の安全運航を支えるコーションマークをグラフィック化したバッグ ANAショッピングA-styleにて6月4日より販売開始
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、ANAオリジナル企画の新シリーズ「Aircraft Mark（エアクラフトマーク）」を立ち上げ、ショルダーバッグ・ヘルメットバッグ・バックパックを発売します。6月4日（木）よりANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/astyle/）にて販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351255/images/bodyimage1】
■「航空機のリアルなディテール」と「実用性の高いバッグ機能」を両立したバッグ
ANAオリジナル企画シリーズは、移動シーンを知り尽くした機能へのこだわりと、オリジナルだからこそ実現できる高いコストパフォーマンスでご好評をいただいています。旅はもちろん、日々のビジネスシーンでも快適にお使いいただけるよう、企画立案から商品化まで一貫した独自プロセスのもと開発し、これまでに「ANA オリジナル フロントオープンキャリー」や「ANAオリジナル タフなビジネスバッグ」などのヒット商品も生まれています。
今回新たに加わった「ANAオリジナル Aircraft Mark」シリーズの特徴は、航空機の機体外板に直接描かれている注意表示や識別表示、いわゆるコーションマークを意匠として用い、その図柄を表面全体に印刷した点です。さらに、素材には耐久性と軽量性を兼ね備えたポリエステルツイルとナイロンリップストップを採用し、PCポケットや複数の収納、キャリーオン機能など実用性も重視した設計としました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351255/images/bodyimage2】
＜こだわりポイント(1)＞ デザイン性
ANA機体に実際に施されているマーキングを再解釈し、プロダクトデザインへと落とし込みました。機体番号や注意表示、アクセスドア表記など、通常は機能表示として存在する要素をグラフィックとして再構築することで、他にはないリアリティと独自性を持たせています。
さらに、2025年12月に就航30周年を迎えたANAのボーイング777型機をモチーフにした刺繍ワッペンを組み合わせ、航空機の世界観を立体的に表現しました。777型機は国内主要幹線はもとより、国際線運航では北米・欧州といった花形路線に投入され、現在でもANAのフラッグシップ名に恥じない活躍を続けています。その象徴的な姿を刺繍で表現することで、平面的な印刷だけでは得られない奥行きと存在感を加えています。
＜こだわりポイント(2)＞ 実用性
素材にはポリエステルツイルにボンディング加工を施し、裏地にはナイロンリップストップを採用することで、軽量でありながら耐久性にも優れた仕様に。加えて、PCポケットや複数の仕分けポケット、キャリーオン機能など、日常使いから出張・旅行まで対応可能な設計としました。
さらに付属として、フック金具付き赤色フライトタグを取り付けています。航空機におけるフライトタグは、操縦装置や安全装置に装着され、「使用前に必ず外すこと」「作業中であること」を明確に示す重要な目印です。本バッグに取り付けられたタグも、その役割と意味を踏まえ、喚起を象徴する赤色と、視認性を重視した文字配置を採用しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351255/images/bodyimage3】
■「航空機の魅力を日常に持ち帰る」という想いを大切に商品開発したバッグ
商品開発にあたり、大切にしたのは「航空機の魅力を日常に持ち帰る」という想いです。飛行機は単なる移動手段ではなく、多くの人にとって特別な体験や記憶と結びつく存在です。その価値を、日常の中でも感じられる形にしたいと考え、機体に施されているマーキングやサインといった、普段は見過ごされがちなディテールに着目しました。これらは安全運航を支える重要な機能を持ちながらも、航空機ならではの美しさや無機質な格好良さを併せ持っています。その魅力を単に再現するのではなく、デザインとして再解釈し、プロダクトへと昇華させることを目指しました。
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■「航空機のリアルなディテール」と「実用性の高いバッグ機能」を両立したバッグ
ANAオリジナル企画シリーズは、移動シーンを知り尽くした機能へのこだわりと、オリジナルだからこそ実現できる高いコストパフォーマンスでご好評をいただいています。旅はもちろん、日々のビジネスシーンでも快適にお使いいただけるよう、企画立案から商品化まで一貫した独自プロセスのもと開発し、これまでに「ANA オリジナル フロントオープンキャリー」や「ANAオリジナル タフなビジネスバッグ」などのヒット商品も生まれています。
今回新たに加わった「ANAオリジナル Aircraft Mark」シリーズの特徴は、航空機の機体外板に直接描かれている注意表示や識別表示、いわゆるコーションマークを意匠として用い、その図柄を表面全体に印刷した点です。さらに、素材には耐久性と軽量性を兼ね備えたポリエステルツイルとナイロンリップストップを採用し、PCポケットや複数の収納、キャリーオン機能など実用性も重視した設計としました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351255/images/bodyimage2】
＜こだわりポイント(1)＞ デザイン性
ANA機体に実際に施されているマーキングを再解釈し、プロダクトデザインへと落とし込みました。機体番号や注意表示、アクセスドア表記など、通常は機能表示として存在する要素をグラフィックとして再構築することで、他にはないリアリティと独自性を持たせています。
さらに、2025年12月に就航30周年を迎えたANAのボーイング777型機をモチーフにした刺繍ワッペンを組み合わせ、航空機の世界観を立体的に表現しました。777型機は国内主要幹線はもとより、国際線運航では北米・欧州といった花形路線に投入され、現在でもANAのフラッグシップ名に恥じない活躍を続けています。その象徴的な姿を刺繍で表現することで、平面的な印刷だけでは得られない奥行きと存在感を加えています。
＜こだわりポイント(2)＞ 実用性
素材にはポリエステルツイルにボンディング加工を施し、裏地にはナイロンリップストップを採用することで、軽量でありながら耐久性にも優れた仕様に。加えて、PCポケットや複数の仕分けポケット、キャリーオン機能など、日常使いから出張・旅行まで対応可能な設計としました。
さらに付属として、フック金具付き赤色フライトタグを取り付けています。航空機におけるフライトタグは、操縦装置や安全装置に装着され、「使用前に必ず外すこと」「作業中であること」を明確に示す重要な目印です。本バッグに取り付けられたタグも、その役割と意味を踏まえ、喚起を象徴する赤色と、視認性を重視した文字配置を採用しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351255/images/bodyimage3】
■「航空機の魅力を日常に持ち帰る」という想いを大切に商品開発したバッグ
商品開発にあたり、大切にしたのは「航空機の魅力を日常に持ち帰る」という想いです。飛行機は単なる移動手段ではなく、多くの人にとって特別な体験や記憶と結びつく存在です。その価値を、日常の中でも感じられる形にしたいと考え、機体に施されているマーキングやサインといった、普段は見過ごされがちなディテールに着目しました。これらは安全運航を支える重要な機能を持ちながらも、航空機ならではの美しさや無機質な格好良さを併せ持っています。その魅力を単に再現するのではなく、デザインとして再解釈し、プロダクトへと昇華させることを目指しました。