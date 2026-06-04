ANAオリジナル企画から、新シリーズ「Aircraft Mark」誕生！航空機の安全運航を支えるコーションマークをグラフィック化したバッグ ANAショッピングA-styleにて6月4日より販売開始

ANAオリジナル企画から、新シリーズ「Aircraft Mark」誕生！航空機の安全運航を支えるコーションマークをグラフィック化したバッグ ANAショッピングA-styleにて6月4日より販売開始