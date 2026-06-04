株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区、社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 京橋 グランデ（所在地：大阪市都島区）、ホテル京阪 天満橋（所在地：大阪市中央区）、ホテル京阪 天満橋駅前（所在地：大阪市中央区）、ホテル京阪 淀屋橋（所在地：大阪市中央区）では、「フェルメール≪真珠の耳飾りの少女≫展 １７世紀オランダ絵画の名品、奇跡の再来日」（主催：大阪中之島美術館、朝日新聞社、朝日放送テレビ）鑑賞券セット宿泊プランの販売を２０２６年６月５日（金）より開始いたします。 オランダ・マウリッツハイス美術館の至宝であり、世界中で愛されるヨハネス・フェルメールの最高傑作《真珠の耳飾りの少女》が１４年ぶりに来日します。今回の展覧会は大阪のみ、約５週間限定という大変貴重な機会です。会場となる大阪中之島美術館へアクセス至便な京阪沿線の４ホテルにて、本展の鑑賞券をセットにしたプレミアムな宿泊プランをお届けし、快適なアート旅をサポートいたします。 ※本プランの鑑賞券は、日時指定不要のチケットです。

■販売ホテル・宿泊プラン

ホテル京阪 京橋 グランデ

所在地 ： 大阪市都島区東野田町２丁目１-３８ アクセス ： 京阪電車京橋駅直結、JR・Osaka Metro京橋駅すぐ お問合せ ： ０６-６３５３-０３２１ ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/kyobashi/ 宿泊プラン： https://tinyurl.com/y9z2h3sn

ホテル京阪 天満橋駅前

所在地 ： 大阪市中央区天満橋京町２－１３ アクセス ： 京阪電車天満橋駅徒歩１分、Osaka Metro天満橋駅 徒歩１分 お問合せ ： ０６-６９４６-０３２１ ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/tenmabashi-e/ 宿泊プラン： https://tinyurl.com/mrpm6cdz

ホテル京阪 天満橋

所在地 ： 大阪市中央区谷町１丁目２－１０ アクセス ： 京阪電車天満橋駅徒歩１分、Osaka Metro天満橋駅 徒歩１分 お問合せ ： ０６-６９４５-０３２１ ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/tenmabashi/ 宿泊プラン： https://tinyurl.com/ms7a3ba4

ホテル京阪 淀屋橋

所在地 ： 大阪市中央区北浜２丁目４番６号 アクセス ： 京阪電車北浜駅徒歩２分、Osaka Metro淀屋橋駅 徒歩５分 お問合せ ： ０６-６２２９-０３２１ ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/yodoyabashi/ 宿泊プラン： https://tinyurl.com/2yysn7h8

■期間

予約期間：２０２６年６月５日（金）～９月２５日（金） 宿泊期間：２０２６年８月２１日（金）～９月２６日（土） ※９月２７日チェックアウトまで

■展覧会について

【タイトル】 フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展 17世紀オランダ絵画の名品、奇跡の再来日 【会 期】 2026年8月21日(金)～9月27日(日) 【会 場】 大阪中之島美術館 5階展示室（最寄駅：京阪中之島線 渡辺橋駅） 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4-3-1 【主 催】 大阪中之島美術館、朝日新聞社、朝日放送テレビ 【後 援】 オランダ王国大使館 【特別協賛】 関西電力、京阪ホールディングス、JR西日本、竹中工務店、TOPPANクロレ、トヨタモビリティ新大阪、ミキモト

https://newscast.jp/attachments/Ra3S64ySv0ChYp5I71fZ.pdf