叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）では、２０２６年７月１日（水）～８月１５日（土）の間、「青もみじのライトアップ」と「えいでん七夕伝車（たなばたでんしゃ）※」「『ＬＯＶＥなベンチ！』七夕装飾」を実施します。 「青もみじのライトアップ」は、鞍馬線市原駅～二ノ瀬駅間の通称「もみじのトンネル」をライトアップし、この区間を通過する列車は車内の明かりを消し、通常より速度を落としてゆっくりと走るほか、二ノ瀬駅、貴船口駅、鞍馬駅の青もみじもライトアップされ、涼しげな雰囲気を感じさせてくれます。今年の夏は、ぜひ叡山電車で幻想的な夏夜のひとときをお楽しみください。 また、七夕企画として「えいでん七夕伝車」を運行。主に鞍馬線を走る８００系車両（２両１編成）の車内を七夕の雰囲気に飾り付けるほか、出町柳駅に設置している「ＬＯＶＥなベンチ！」も社員の手作りによる七夕装飾を施し、お客さまに願い事を書いていただいた短冊を飾っていただけます。短冊は期間終了後、七夕にゆかりの深い貴船神社へ奉納します。 ※みなさまの願いが伝わるようにと、七夕電車ではなく七夕伝車と名づけています。

「青もみじのライトアップ」「えいでん七夕伝車」「『ＬＯＶＥなベンチ！』七夕装飾」の概要

①青もみじのライトアップ 鞍馬線市原駅～二ノ瀬駅間の「もみじのトンネル」をライトアップし、通過する列車は車内の明かりを消してゆっくりと走ります。 また、二ノ瀬駅、貴船口駅、鞍馬駅の青もみじもライトアップします。

１．実 施 日 ２０２６年７月１日（水）～８月１５日（土） ２．実施区間 鞍馬線市原駅～二ノ瀬駅間にある「もみじのトンネル」区間（約２５０ｍ）、二ノ瀬駅、貴船口駅、鞍馬駅

３．対象列車 【平日ダイヤ】 出町柳駅発 １８：１３～２０：０２ の鞍 馬 駅ゆき 鞍 馬 駅発 １８：３１～２０：２１※の出町柳駅ゆき ※８月１４日（金）のみ２０：４５まで 【土曜・休日ダイヤ】 出町柳駅発 １８：０２～２０：２６ の鞍 馬 駅ゆき 鞍 馬 駅発 １８：２１～２０：４５ の出町柳駅ゆき

②えいでん七夕伝車（たなばたでんしゃ） 主に鞍馬線を走る８００系車両（２両１編成）の車内を七夕の雰囲気に飾り付けます。 １．運行期間 ２０２６年７月１日（水）～８月１５日（土） ※「えいでん七夕伝車」の運転時間は日によって異なります。また、車両点検やその他の理由により運休や運転区間の変更などがありますのでご了承ください。 ③「ＬＯＶＥなベンチ！」七夕装飾 出町柳駅改札内に設置している「ＬＯＶＥなベンチ！」へ社員の手作りによる七夕装飾を施し、お 客さまには、願い事を書いた短冊をその場で飾っていただけます。短冊は期間終了後、七夕にゆかりの深い貴船神社へ奉納します。 １．実施期間 ２０２６年７月１日（水）～８月１５日（土） ２．そ の 他 ・出町柳駅に設置する短冊にご記入ください。 ・短冊の飾りつけは無料ですが、当日有効な乗車券もしくは入場券が必要です。 ・内容が不適切と思われるものは撤去させていただきますのでご了承ください。

貴船神社「七夕笹飾りライトアップ」

１．開催期間 ２０２６年７月１日（水）～８月１５日（土） ２．開催時間 日の入りから２０：００まで ３．場 所 本宮境内

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