コケティッシュな彼女の魅力にメロメロ「月曜日のユカ」他、加賀まりこ特集６月9日（火）よる7時～BS12 トゥエルビで全国無料放送
全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、加賀まりこ映画特集として、3作品を放送します。６月9日（火）は「月曜日のユカ」、10日（水）は「雪国」、16日（火）は「乾いた花」4Kデジタル修復版をお届けします。
１．加賀まりこ映画特集
キュートで華やかなルックスが魅力で“和製ブリジット・バルドー”とも呼ばれた女優 加賀まりこ。彼女の小悪魔な魅力が全開の「月曜日のユカ」ほか、加賀まりこ出演作品をお届けします。
６月9日（火）よる7時～映画「月曜日のユカ」
【出演者】加賀まりこ、中尾彬、梅野泰靖 ほか 【スタッフ】監督：中平康 脚本：斎藤耕一、倉本聰 クレジット：©1964年日活株式会社https://www.twellv.co.jp/program/drama/getsuyobi-yuka/
６月10日（水）夕方6時50分～映画「雪国」
【出演者】岩下志麻、木村功、加賀まりこ、中西修一 ほか 【スタッフ】監督：大庭秀雄 脚本：斎藤良輔、大庭秀雄 クレジット：©1965松竹株式会社https://www.twellv.co.jp/program/drama/yukiguni/
6月16日（火）よる7時～「乾いた花」4Kデジタル修復版
【出演者】加賀まりこ、池部良、藤木孝 ほか 【スタッフ】監督：篠田正浩 脚本：馬場当、篠田正浩 クレジット：©1964/2022 松竹株式会社https://www.twellv.co.jp/program/drama/kawaitahana/
２．掲載時のお願い
作品紹介画像のトリミングは不可とします。
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