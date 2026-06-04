アイベックスエアラインズ株式会社(本社：東京都江東区、以下IBEX)は、2025年7月1日(火)～8月22日(金)の期間、「ベガルタ仙台全力応援 搭乗キャンペーン2026」を実施いたします。 本キャンペーンは昨年実施し、大変ご好評をいただいたことを受け、このたび再び開催する運びとなりました。対象期間中にIBEX便に2回ご搭乗いただいた方から抽選で豪華賞品をプレゼントいたします。詳細は下記の通りです。

キャンペーン概要

(1)対象搭乗期間 2026年6月15日(月)～8月31日(月) (2)応募期間 2026年6月15日(月)～9月4日(金) (3)応募条件 対象搭乗期間中、IBEX便に2回ご搭乗いただいた方（※） ※IBEX便名で発券の航空券に限り対象、IBEX便名以外は対象外となります。 (4)賞品 A賞 IBEXペア往復航空券(2組4名様；お好きな路線をお選びいただけます) B賞 選手直筆サイン入り選手直筆サイン入り 明治安田Jリーグ百年構想リーグ 公式試合球TSUBASA J PRO(5名様) C賞 ベガルタ仙台ホームゲームペア観戦チケット(75組150名様) D賞 選手直筆サイン入り オリジナルステッカー(非売品)全8種＋キャンペーン限定シークレット1種(20名様) (5)応募方法 IBEX公式ホームページ内特設サイトより、応募フォームに必要事項ご入力のうえ、ご応募ください。 (6)特設サイト https://www.ibexair.co.jp/campaign/2026/vegaltacp/ (7)当選発表 2026年9月中旬以降、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

https://www.ibexair.co.jp/campaign/2026/vegaltacp/

お得な機会をお見逃しなく！皆さまのご搭乗をお待ちしております。