兵庫県姫路市・書写の地に佇む光明寺は、2026年6月～8月にかけて、今年も「滝行体験」を開催いたします。本堂のすぐ隣に滝がある全国でも珍しい環境を活かし、老若男女・団体・子連れでも安心して参加できる修行体験として高い評価をいただいています。





光明寺の滝





■修行体験開催の背景

光明寺では、これまでにも多くの方々の心の悩みに向き合い、心に寄り添う活動を行ってまいりました。

活動の一例としては毎月の写経会、毎年8月下旬には寺子屋を開催しております。

そのイベントにご参加いただいている方から、修行体験を希望されている方が多くいらっしゃいました。

コロナ禍によって旅行やイベントがほとんど中止になってしまう中で、新型コロナウイルスを気にすることなくイベントをしたいと伺い、そのようなお声をいただいた事が修行体験開催の大きなきっかけとなっています。

それだけではなくコロナ禍によって、余暇に旅行することが出来ず、心を落ち着かせる場所も少なく、常に気持ちの余裕がなくなってしまっている状況を案じ、何か改善できないものかと常に考えてまいりました。

日常生活ではあまり触れることがない日本仏教に触れることで、古き良き日本文化を感じていただけるかと思います。老若男女問わず、より多くの方々に楽しんでいただけるように光明寺では心を落ち着かせる場所として、修行体験を提供いたします。









■団体・子連れにも安心の「滝行体験」

光明寺の滝行は、本堂のすぐ隣に滝があるため、山道を歩く必要がありません。そのため、企業研修・学校行事・サークル活動・家族連れなど、幅広い方に安心してご参加いただけます。

大手企業の管理職研修や学生団体の参加実績もあり、「心が軽くなる」「集中力が戻る」と高い評価をいただいています。

また、小さなお子様も同伴のうえ参加可能で、夏休みの自由研究や親子の思い出づくりにも最適です。









■なぜ今、滝行が求められているのか

ストレス・不安・孤独感が社会問題となる中、「心を整える場所がほしい」「自然の中でリセットしたい」という声が増えています。

光明寺住職は次のように語ります。

「滝行は“自分と向き合う時間”です。冷たい滝に打たれると、雑念が消え、心が静かになります。日常では味わえない“無”の感覚を体験していただけます。」

光明寺の滝行は、本堂のすぐ隣に滝がある全国でも珍しい環境で行われ、山登りの必要がなく、どなたでも安全に参加できます。





今夏は、2026年6月14日(日)、6月28日(日)、7月12日(日)、7月25日(土)、7月26日(日)、8月8日(土)、8月9日(日)の計7日間、各日程20名限定で実施致します。





＜修行内容＞

●滝行

本堂の隣にある滝で滝行体験を行います。滝行とは滝による冷たい水の中で「南無大師遍照金剛」を唱え、滝に打たれることで雑念がわく余裕すらなくなり精神統一をすることが出来ます。精神統一を行い、身も心も引き締めていただくことができます。





●写経・写仏

写経とは、お手本となるお経を書き写すことです。また写仏とは仏様の姿を写し書くことです。どちらも修行の一つとして行われてきたものですが、それだけではなく自分と向き合う癒しの時間も作ってくれます。書き進めるにつれて心が清らかになり、心身ともに癒されることでしょう。









■滝行が選ばれる理由は多岐にわたります。

1. 安全性が高く、誰でも参加しやすい

・山登り不要：本堂のすぐ隣に滝があるため、移動リスクが少ない

・高齢者・初心者・子どもも安心

・最大20名まで同時参加可能で、グループ行動がしやすい





2. チームビルディング効果が高い

・滝行・写経・瞑想という“非日常体験”が、チーム・家族・夫婦・カップルの一体感・信頼感を自然に高める

・共同体験により、コミュニケーションが活性化し、関係性が深まる

・管理職研修・新人研修・部活動のメンタルトレーニングにも最適





3. 心理的リセット効果でパフォーマンス向上

・滝行の「無の時間」で、 ストレス軽減・集中力回復・メンタルクリア の効果

・写経・瞑想で、思考の整理・心の安定・自己理解の深化 が進む

・研修後の仕事・学習効率が上がると好評





4. 企業・団体の“福利厚生”としても導入しやすい

・1名3,000円という導入しやすい価格設定

・心身のリフレッシュを目的とした福利厚生プログラムとして最適

・社員のメンタルケア・健康経営の一環として活用可能





5. 日本文化体験として価値が高い

・滝行・写経・写仏・ご法話など、日本の精神文化を体系的に体験できる

・海外研修生・留学生・国際交流団体にも人気

・“文化体験×心の整え”という唯一無二のプログラム





6. スケジュールが組みやすい

・7日間の開催日程があり、部署ごと・クラスごとに分けて参加しやすい





7. 参加実績が豊富で安心

・大手企業の管理職研修

・学生団体・サークル

・家族会・地域団体など、幅広い層が参加し高評価

「初めての団体研修でも安心して任せられる」との声多数。





8. 企画担当者の負担が少ない

・持ち物が少なく、事前準備が簡単

・現地スタッフが丁寧にサポート

・雨天でも実施可能(滝が本堂横のため)









■イベント概要

・＜スケジュール＞

・10:00～10:20 スケジュール説明

・10:20～10:40 読経

・10:40～11:40 写経

・11:40～12:00 護摩行体験

・12:00～12:40 瞑想

・12:40～13:30 滝行体験









■修行体験について

開催場所 ： 光明寺

所在地 ： 兵庫県姫路市書写1473-1

アクセス ： (公共交通機関の場合)JR姫路駅【北口】からバスでお越しの方は、

書写で降車後、徒歩約8分

(車の場合)JR姫路駅から約22分

参加者 ： どなたでもご参加いただけます。

※小さいお子様は同伴が必要です。

定員 ： 20名

服装・持物： 動きやすい服装、水着(滝行の際に使用)、バスタオル

開催日 ： 2026年6月14日(日)、6月28日(日)、7月12日(日)、7月25日(土)、7月26日(日)、8月8日(土)、8月9日(日)

体験費用 ： 大人・小人 3,000円 未就学児無料





皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

お申込みは下記のリンクのフォームよりお願いします。

イベントページURL： https://nihon-bukkyou.com/koumyuji-shugyou-takigyo/





※寺での行動ですので騒いで大きな声を出したりなどはご遠慮ください。





＜予約方法＞

光明寺までお電話、もしくは日本仏教協会HP申し込みフォーム