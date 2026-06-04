グランドデザイン株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：小川 和也、以下「グランドデザイン」)は、イオン株式会社(以下「イオン」)が推進する次世代リテールメディア戦略における協業を開始したことをお知らせいたします。

本協業に伴い、両社は食品・飲料・日用品などの日用消費財(以下 FMCG)メーカーを対象に、商品のGO TO MARKET(市場進出・拡大)戦略を支援する「GTMプロジェクト」を始動いたします。





GO TO MARKET戦略





■ プロジェクトの信念は、「商品の力を信じる」

現在、国内のリテールメディアは急速な広がりを見せていますが、その多くは「広告枠の販売」や「クーポンによる値引き促進」に留まっていることが指摘されています。本プロジェクトが最も大切にしているのは、利便性の高いメディアツールの提供ではなく、「メーカーがこだわり抜いて作った良い商品を信じ、そこに眠る本質的な価値や、愛用者の『なぜ好きなのか』という熱量を正しく可視化し、伝え、購買まで繋げること」です。

価格競争から脱却し、商品が持つ強みに立ち返り、イオンが持つ国内最大級の店舗網・会員基盤と、グランドデザインの技術を融合。市場進出から持続的成長までを一気通貫で支援する「GTMソリューション」をメーカーの皆様と共に創り上げます。









■ 本プロジェクトが提供する「次世代」の価値

従来の「何が売れたか(ID-POS)」という結果データに、「なぜ選ばれたか(動機)」というプロセスデータを掛け合わせ、デジタルからリアル店頭までを一気通貫させる独自のプラットフォームを提供します。

なお、本プロジェクトが掲げる「GTM」は、一般的な「GO TO MARKET」と重ねて「GOTCHA! TO MARKET」、すなわち「楽しくお得に買い物ができる体験(ガッチャ!体験)を市場に届ける」という意味が込められています。グランドデザインが「Gotcha!mall(ガッチャ!モール)」の運営で培ったUI/UX・AI技術を融合し、以下の独自価値を提供します。





GTMプロジェクトが提供する独自価値





■ 遊び心とAIで商品価値を集め、届け、売りにつなげる

商品の愛用者の脳内に言語化されずに眠っている商品価値を引き出す「動機収集ガッチャ!」と、まだ商品を知らない・興味がない人でもつい接触し店頭想起できるレベルの強い記憶を定着させる「体験広告ガッチャ!」、商品価値にまつわる入口と出口の目詰まりを突破する仕組みをご提供します。





GTMプロジェクト 独自の仕組み





■ 実証実験で確認された圧倒的なパフォーマンス

先行して実施した40種類以上の商品による実証実験では、商品本来の価値が消費者に真っ直ぐ届いた結果、従来のバナー広告を遥かに凌ぐ実績を記録しています。





● 態度変容率(エンゲージメント)：90％(未購入客の意識を劇的に変容)

● 購買転換率(コンバージョン) ：10％(全国に配荷がある商品における購買効果)









■ 2つの実践フィールド

なお、本プロジェクトは、「イオングループリテールメディア」でのデジタル接点から店頭まで繋がる垂直的な深掘りによるパフォーマンス最大化と、生活者の日常のあらゆる動線に存在する「様々なお買い物メディア」への水平的な波及効果の2つの実践フィールドを行き来しながら、商品のポテンシャルを引き出し、市場を拡大してまいります。





GTMプロジェクト 実践フィールド





■ プロジェクトへの参画方法

本プロジェクトは、決められた広告メニューを一方的に提供する場所ではありません。エントリーいただいた各ブランドが抱える課題や、その商品が持つ潜在的なポテンシャルに合わせ、最適な活動プランを個別に設計する共創型の取り組みです。





【プロジェクト参画のステップと限定特典】

ステップ 1：ブランドエントリー＆合同勉強会(Joint Study Group)へのご招待

下記URLより商品への想いや現状の課題をご登録いただいた企業様を、通年で開催される「合同勉強会」へご案内します。勉強会では、業界共通の新たな成長指標の導入や、各ブランド様の理解度・課題に合わせたテーマ別のセッションをご提供し、貴社ブランドのポテンシャルを最大化するGTMプランを立案・実行するためにお役立ていただけます。





ステップ 2：【初期トライアル】まずはリスクなくスタートできる無料プランの提供

本プログラムへご参加いただくすべてのブランド様を対象に、まずはリスクなく効果を実感いただけるよう、初期トライアル期間における無料枠をご用意しております。これにより、初期コストを抑えたスムーズな市場検証と、基礎データの蓄積が可能です。





ステップ 3：【本格検証】さらなる挑戦を後押しする「イオンリテールメディア特別優待」

ステップ2での検証を経て、イオン側でのさらなる本格的な実証実験へ進むブランド様に向けて、「イオン特別優待(経済的支援特典)」を適用いたします。

本優待は、次のステージへ「より挑戦しやすい環境」を作るためのポジティブな支援制度です。イオン側でのトライをより容易にするための特別割引価格でのご提供や、マーケティング運用の実質的な支援など、GTMプランのステップアップを経済面・運用面からサポートする枠組みをご用意しています。





● 対象： 食品、飲料、日用品メーカー企業





● 参画の流れ：

1. ブランドエントリー：下記URLより、商品への想いや現状の課題をご登録ください。





2. 合同勉強会への参加：GTM戦略において不足している思考法・数値管理指標・事例や経験則の共有と、カテゴリーを横断したネットワーキングの機会をご提供します。





3. 個別プランのご提案：グランドデザインより、貴社ブランドのポテンシャルを最大化する活動プランを個別に構築し、ご提案いたします。





4. 共創プロジェクト開始：合意のもと、実証から検証レポートまでを伴走いたします。

● 募集数 ： 第1期・先着60ブランド限定

● エントリー期間： 2026年6月30日まで

● 応募URL ： https://gtm-project.com/









■ プロジェクト発足イベント開催のお知らせ

イオンおよびグランドデザインの担当者が登壇し、本プロジェクトの全貌、GTM実現に向けた課題認識の共有、具体的な成功事例を紹介する発足イベントを開催します。





日時：2026年7月8日16:00～





● 登壇者 ： イオン株式会社 リテールメディア推進部 部長 赤坂 徳聖 氏

グランドデザイン株式会社 執行役員 村尾 大介

● 申込URL： https://gtm-project.com/









■ 会社概要

会社名 ： グランドデザイン株式会社

本社所在地： 東京都港区西麻布1-5-7 グランドデザインパークビル

代表者 ： 代表取締役社長 小川 和也

設立 ： 2014年11月18日

資本金 ： 13億8,878万円(資本準備金含む)

事業内容 ： AIソリューション事業、プラットフォーム事業

URL ： https://www.gd-c.com/