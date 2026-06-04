¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Û¥À¥¤¥º¼ï»ÒÈ¯À¸¤Î¥¨¥Ô¥¸¥§¥Í¥Æ¥£¥¯¥¹

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¡ÚÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛDifferential regulation of heterochromatin and euchromatin by GmDDM1 during seed development ensures seedling viability in soybean.
¡ÚÃø¼Ô¡ÛAhsen Gers, Kana Shiraishi, Kaoru Tonosaki, Satoru Okamoto, Akito Kaga, Ryota Kuroda, Jun-Ichi Matsuoka, Atsushi Toyoda, Taiji Kawakatsu, Chiho Maruko, Kazuki Takahashi, Keiichi Okazaki, Moeko Okada and Eigo Fukai
¡Údoi¡Ûhttps://doi.org/10.1111/tpj.70921
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¡ÚÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛDifferential regulation of heterochromatin and euchromatin by GmDDM1 during seed development ensures seedling viability in soybean.
¡ÚÃø¼Ô¡ÛAhsen Gers, Kana Shiraishi, Kaoru Tonosaki, Satoru Okamoto, Akito Kaga, Ryota Kuroda, Jun-Ichi Matsuoka, Atsushi Toyoda, Taiji Kawakatsu, Chiho Maruko, Kazuki Takahashi, Keiichi Okazaki, Moeko Okada and Eigo Fukai
¡Údoi¡Ûhttps://doi.org/10.1111/tpj.70921
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¡¡ËÜ¸¦µæ¤ÏJSPS²Ê¸¦ÈñJP16H06279 (PAGS), JP19K05967, JP23K05163, JP25K01994¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
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¡ÊÃí4¡ËDecreased in DNA methylation 1 (DDM1)
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