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ネクストブレイクアーティストの原盤カラオケ「ANTENNA！」 2026年6月4日より「ULTRA-VYBE」と提携開始
株式会社第一興商（以下、当社）は、DAMで展開する原盤カラオケサービス「ANTENNA！」※1 において、インディペンデント系レコード会社・ディストリビューターの株式会社ULTRA-VYBE（以下、ULTRA-VYBE）と同社が取り扱う楽曲のカラオケ利用に関する提携を2026年6月4日より開始します。
「ANTENNA！」は、新進気鋭の有望アーティストによる楽曲をDAMでいち早く楽しめるよう、オリジナル音源そのままを使用してカラオケを提供するコンテンツです。
現在は複数のディストリビューションサービスと協業しており、SNSや動画配信プラットフォームなどで話題の楽曲をスピーディーかつタイムリーに提供しています。さらに、ミュージックビデオ付きの楽曲においては映像をそのままカラオケ背景映像にできることから、より楽曲の世界観に浸りながらカラオケを楽しむことができる点も魅力のひとつです。※2
ULTRA-VYBEは、1986年に設立されたインディペンデント系レコード会社です。アーティストやレーベルの多彩な作品を世界中に配信できる音楽配信ディストリビューションサービスはもちろんのこと、カラオケ配信にも関わる著作権・著作隣接権の管理、CD・レコードなどの音楽メディアの全国発売、レコードショップやライブハウスの運営など、音楽に関わる多様な事業を総合的に展開しています。長年の知見を生かし、音楽配信サービスごとの特性に応じた柔軟なマーケティング施策、SNSから放送メディアまでを網羅するプロモーションを通じて、作品とリスナーの接点を多角的に創出しています。
当社はULTRA-VYBEとの提携を通じてより多くのアーティストや楽曲との接点を創出し、カラオケコンテンツを拡充していきます。
人々の音楽の嗜好が多種多様化する中、当社は素晴らしい楽曲がもっと早く、もっと多くの人々に届くよう、音楽ディストリビューターとのさらなる提携拡大を視野に入れ、今後もユーザーニーズに応えたカラオケサービスを目指します。
※1 「ANTENNA！」対応機種はLIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズです。
※2 本人映像対応機種はLIVE DAM WAO!です。
■関連サイト
・DAMオフィシャルサイト内ANTENNA！ページ：https://www.clubdam.com/feature/popular/damantenna.html
・ウルトラ・ヴァイヴ オフィシャルサイト： https://www.ultra-vybe.co.jp/artist-support/
「ANTENNA！」は、新進気鋭の有望アーティストによる楽曲をDAMでいち早く楽しめるよう、オリジナル音源そのままを使用してカラオケを提供するコンテンツです。
ULTRA-VYBEは、1986年に設立されたインディペンデント系レコード会社です。アーティストやレーベルの多彩な作品を世界中に配信できる音楽配信ディストリビューションサービスはもちろんのこと、カラオケ配信にも関わる著作権・著作隣接権の管理、CD・レコードなどの音楽メディアの全国発売、レコードショップやライブハウスの運営など、音楽に関わる多様な事業を総合的に展開しています。長年の知見を生かし、音楽配信サービスごとの特性に応じた柔軟なマーケティング施策、SNSから放送メディアまでを網羅するプロモーションを通じて、作品とリスナーの接点を多角的に創出しています。
当社はULTRA-VYBEとの提携を通じてより多くのアーティストや楽曲との接点を創出し、カラオケコンテンツを拡充していきます。
人々の音楽の嗜好が多種多様化する中、当社は素晴らしい楽曲がもっと早く、もっと多くの人々に届くよう、音楽ディストリビューターとのさらなる提携拡大を視野に入れ、今後もユーザーニーズに応えたカラオケサービスを目指します。
※1 「ANTENNA！」対応機種はLIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズです。
※2 本人映像対応機種はLIVE DAM WAO!です。
■関連サイト
・DAMオフィシャルサイト内ANTENNA！ページ：https://www.clubdam.com/feature/popular/damantenna.html
・ウルトラ・ヴァイヴ オフィシャルサイト： https://www.ultra-vybe.co.jp/artist-support/