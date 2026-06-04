ネクストブレイクアーティストの原盤カラオケ「ANTENNA！」 2026年6月4日より「ULTRA-VYBE」と提携開始











「ANTENNA！」は、新進気鋭の有望アーティストによる楽曲をDAMでいち早く楽しめるよう、オリジナル音源そのままを使用してカラオケを提供するコンテンツです。現在は複数のディストリビューションサービスと協業しており、SNSや動画配信プラットフォームなどで話題の楽曲をスピーディーかつタイムリーに提供しています。さらに、ミュージックビデオ付きの楽曲においては映像をそのままカラオケ背景映像にできることから、より楽曲の世界観に浸りながらカラオケを楽しむことができる点も魅力のひとつです。※2