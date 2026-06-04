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日本デザイン振興会、German Design Councilとデザイン振興に関する相互協力の覚書（MOU）を締結
2026年6月4日
公益財団法人日本デザイン振興会
公益財団法人日本デザイン振興会
公益財団法人日本デザイン振興会（所在地：東京都港区、以下：JDP）は、ドイツの公的デザイン振興機関であるGerman Design Council（ドイツデザイン評議会、所在地：フランクフルト、以下：GDC）とデザイン振興に関する相互協力の覚書（MOU）を締結することで合意しました。両者は、世界デザイン機構（WDO）のメンバーであり、それぞれの国において、デザインを推進するという共通の使命を担っています。
締結の具体的な内容には、以下となります。
・JDPの主催する「グッドデザイン賞」とGerman Design Council の主催する「German Design Awards」の相互プロモーション協力
・審査委員の相互交換派遣
・日本とドイツのデザイン専門家、機関、産業関係者間の連携促進
・共同プロジェクトの推進
「2026年度グッドデザイン賞」には、審査委員として、German Design Council のCEOであるLutz Dietzold 氏が参加することが決定しています。
・German Design Council について
1953年にドイツ連邦議会の決議により設立され、”Moving Business by Design”をモットーに「German Design Awards」を中心とするデザイン賞事業、調査研究事業、デザイン・コンサルティングサービス、学校と社会をつなぐ児童・生徒向けデザイン教育プログラムなどの提供を行っています。
https://www.german-design-council.de/en/
・German Design Awardについて
国際的に権威のあるデザイン賞のひとつであり、サステナビリティやサーキュラーデザインを特に重視しています。審査カテゴリーは、建築（Architecture）、プロダクトデザイン（Product Design）、コミュニケーションデザイン（Communications Design）の主に3分野で構成されています。
「German Design Award 2027」の応募受付期間は、2026年4月22日〜9月11日です。
https://www.german-design-award.com/en
また、7月31日（金）には、MOUのサインセレモニーを行うとともに、この調印を記念して「German Design Awards 2026」のPersonality of the Year に選出された、プロダクトデザイナーでJDP理事の深澤直人氏の特別講演会を実施します。当日は、German Design Council CEOのLutz Dietzold氏も来場します。
＜サインセレモニー・特別講演会 概要＞
日時：7月31日（金）
会場：インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター（東京ミッドタウン・デザインハブ内）
プログラム（予定）：
13:30 開演
・来賓挨拶
・German Design Council プレゼンテーション
・MOU サインセレモニー
13:50 深澤直人氏による特別講演
14:35 Q&A
14:45 閉会
＜深澤直人氏プロフィール＞
デザイナーの個性を主張するのではなく、生活者の視点にたって人の想いを可視化する静かで力のあるデザインに定評がある。日用品や電子精密機器からモビリティ、家具、インテリア、建築に至るまで手がけるデザインの領域は広く多岐に渡る。デザインを通して対象の本質にせまる力、その思想や表現などは国や領域を超えて高い評価を得ている。世界で最も影響力のあるデザイナーの一人である。German Design Award 2026 - Personarity of the Year、文化庁 令和７年度芸術選奨文部科学大臣賞、イサム・ノグチ賞など受賞歴多数。2017年〜 LOEWE クラフトプライズ 審査委員。ロイヤルデザイナー・フォー・インダストリー英国王室芸術協会（RDI）の称号を持つ。
21_21 Design Sightディレクター、良品計画デザインアドバイザリーボード。THE DESIGN SCIENCE FOUNDATION 設立者。多摩美術大学副学長。日本民藝館館長。著書に「ふつう」、作品集「EMBODIMENT」、「デザインの輪郭」などがある。
＜Lutz Dietzold氏プロフィール＞
2002年よりドイツデザイン評議会のCEOを務める。国際的なデザイン・ブランド関連賞である「German Design Award」「German Brand Award」「German Innovation Award」「Iconic Awards」の主催を担うほか、2011年より「ドイツデザインミュージアム財団（Stiftung Deutsches Design Museum）」の理事を務め、2020年からは理事長を務めている。ビジネスとデザインに関する知見を国内外での講演や寄稿を通じて発信するとともに、多数の委員会および審査委員会に参画。ドイツ連邦環境省主催「エコデザイン賞」のプロジェクトアドバイザーも務める。2024年にはWorld Design Capital 2026のアドバイザリーボードメンバーに就任し、2025年からは「オッフェンバッハ造形大学（Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main）」大学評議会メンバーも務めている。
公益財団法人日本デザイン振興会（JDP）について
日本デザイン振興会（JDP）は、1969年の設立以来、50年以上にわたり日本のデザイン振興活動を行う国内唯一の組織です。世界有数のデザイン賞である「グッドデザイン賞」の運営を通して、社会におけるデザインへの理解を促進するとともに、新しい領域における「よいデザイン」を探求し続けています。さらに、さまざまな人や組織、機関と連携し、国内外の幅広い分野にデザインの力を届けることで、よりよい社会への変革を目指しています。
https://www.jidp.or.jp/
本件に関するお問合わせ先
公益財団法人日本デザイン振興会 広報窓口 E-mail：press@jidp.or.jp
関連リンク
German Design Council について
https://www.german-design-council.de/en/
German Design Award 2027
https://www.german-design-award.com/en