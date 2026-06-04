婦人科医推奨のバザルト(R)バストケアが60代の猫背・便秘・むくみ・冷えに変化。岡山県津山市のサロンで月2回5回の集中ケアで制服がゆるくなり姿勢・バスト位置・便通が同時に整った最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――岡山県津山市・SONA relaxation salonの症例報告
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、岡山県津山市のサロン『SONA relaxation salon』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは60代の女性です。首肩こり・猫背・巻肩・下半身のむくみ・お腹まわりの脂肪・バストの下垂・長年の便秘（整腸剤を飲んでいるが3日に1回くらいしか出ない）という複合的な悩みを抱えてご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)バスト1ヶ月集中5回コースを実施。仕事終わりに制服のままご来店いただきながら、全身の巡りを整えながらバスト・ボディへ集中的にアプローチしました。
1回目の施術後から背中の張りが緩み猫背が少し伸び、下半身のむくみがとれ着てこられた制服のパンツの太ももがゆるくなりました。2回目には腰まわりも緩くなり太ももはさらにすっきりしバストの位置が上がりました。3回目以降は便秘が解消され毎日たくさん出るようになり、5回目には制服が上下ともゆるくなり全身すっきりされた変化が確認されました。
お客様は「バストアップでしたが、全身の施術でびっくりしました。温かいストーンで全身してもらうことでリラックス効果も高く、肩こりや背中の張りが楽になりました。毎日お通じもあり便秘が解消されてすごいです」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)バストトリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で全身の巡りとボディラインを整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：SONA relaxation salon（岡山県津山市）
URL：https://www.instagram.com/sona_relax
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351336/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351336/images/bodyimage2】
「自身がバザルト(R)で便秘・不眠など長年の不調が改善されて感動した。揉み返しのない心地よさが導入の原点です。」
岡山県津山市の『SONA relaxation salon』オーナー・山名氏は、自身がバザルト(R)ボディとヘッドスパを受けたことで長年悩んでいた便秘・不眠などの不調が改善され感動した経験が導入の原点となりました。以前はもみほぐしやカイロプラクティックに通っていたものの毎回揉み返しが辛かったところ、バザルト(R)は揉み返しがなくとても心地よかったことも大きな決め手となったといいます。
「婦人科医推奨という信用・安心感もあり、お客様に負担のない施術で寝てしまうほど心地よいのに高い効果が出やすいところが最大のメリットです」と山名氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、山名氏はこう語ります。「何をやってもお身体の不調が改善されないとお悩みの方にぜひ体感していただきたいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、猫背・便秘・むくみ・冷え・バスト下垂という複合的な悩みを抱えた60代女性が、バザルト(R)バストケアを5回継続することで姿勢改善・便通の正常化・バスト位置アップ・全身すっきり感が同時に確認されるという、婦人科医推奨の温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、年齢を重ねた方にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、岡山県津山市のサロン『SONA relaxation salon』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは60代の女性です。首肩こり・猫背・巻肩・下半身のむくみ・お腹まわりの脂肪・バストの下垂・長年の便秘（整腸剤を飲んでいるが3日に1回くらいしか出ない）という複合的な悩みを抱えてご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)バスト1ヶ月集中5回コースを実施。仕事終わりに制服のままご来店いただきながら、全身の巡りを整えながらバスト・ボディへ集中的にアプローチしました。
1回目の施術後から背中の張りが緩み猫背が少し伸び、下半身のむくみがとれ着てこられた制服のパンツの太ももがゆるくなりました。2回目には腰まわりも緩くなり太ももはさらにすっきりしバストの位置が上がりました。3回目以降は便秘が解消され毎日たくさん出るようになり、5回目には制服が上下ともゆるくなり全身すっきりされた変化が確認されました。
お客様は「バストアップでしたが、全身の施術でびっくりしました。温かいストーンで全身してもらうことでリラックス効果も高く、肩こりや背中の張りが楽になりました。毎日お通じもあり便秘が解消されてすごいです」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)バストトリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で全身の巡りとボディラインを整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：SONA relaxation salon（岡山県津山市）
URL：https://www.instagram.com/sona_relax
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351336/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351336/images/bodyimage2】
「自身がバザルト(R)で便秘・不眠など長年の不調が改善されて感動した。揉み返しのない心地よさが導入の原点です。」
岡山県津山市の『SONA relaxation salon』オーナー・山名氏は、自身がバザルト(R)ボディとヘッドスパを受けたことで長年悩んでいた便秘・不眠などの不調が改善され感動した経験が導入の原点となりました。以前はもみほぐしやカイロプラクティックに通っていたものの毎回揉み返しが辛かったところ、バザルト(R)は揉み返しがなくとても心地よかったことも大きな決め手となったといいます。
「婦人科医推奨という信用・安心感もあり、お客様に負担のない施術で寝てしまうほど心地よいのに高い効果が出やすいところが最大のメリットです」と山名氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、山名氏はこう語ります。「何をやってもお身体の不調が改善されないとお悩みの方にぜひ体感していただきたいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、猫背・便秘・むくみ・冷え・バスト下垂という複合的な悩みを抱えた60代女性が、バザルト(R)バストケアを5回継続することで姿勢改善・便通の正常化・バスト位置アップ・全身すっきり感が同時に確認されるという、婦人科医推奨の温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、年齢を重ねた方にも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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