婦人科医推奨のバザルト(R)バストケアが60代の猫背・便秘・むくみ・冷えに変化。岡山県津山市のサロンで月2回5回の集中ケアで制服がゆるくなり姿勢・バスト位置・便通が同時に整った最新症例を公開

婦人科医推奨のバザルト(R)バストケアが60代の猫背・便秘・むくみ・冷えに変化。岡山県津山市のサロンで月2回5回の集中ケアで制服がゆるくなり姿勢・バスト位置・便通が同時に整った最新症例を公開