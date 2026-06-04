『龍の忍者』で真田広之と激闘した香港映画界のレジェンド・染野行雄氏とアクション俳優・大東賢が再会
元アームレスリング日本王者でパワー系アクション俳優として活動するアクション俳優・大東賢がこのほど、香港映画界でも活躍したアクション俳優・染野行雄氏と再会した。
染野行雄氏は、香港アクション界を代表する実力者として知られ、映画『龍の忍者』では現在ハリウッドで活躍する真田広之とラストのメインアクションを演じたことで知られている。
また、アメリカで上映されたアクション映画『トップファイター』では、ブルース・リーやジャッキー・チェンら世界的アクションスターとともに紹介され、冒頭から迫力あるアクションシーンを披露している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351322/images/bodyimage1】
染野行雄氏はアクション俳優・大東賢の恩師の一人でもあり、これまで数多くの助言を与えてきた。
過去に、アクション俳優・大東賢が染野行雄氏と握手を交わした際には、「ブルース・リー以来のグローブ」と評価されたこともあり、その言葉は現在も大きな励みになっているという。
今回の再会でも、染野行雄氏はアクション俳優・大東賢が提唱する「パワー系アクション」を高く評価。アームレスリング日本王者として培った圧倒的なパワーを活かした「効かせるアクション」に期待を寄せた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351322/images/bodyimage2】
アクション俳優・大東賢は「以前お会いした時よりも顔のツヤが良く、とてもお元気そうで嬉しかった。今回も人生の宝物になるようなお話をたくさん聞かせていただいた。今もなお夢を語り続ける姿が本当に眩しかった」と語る。
さらに、「健康が第一。これからも元気で、こうして楽しくアクション談義ができる関係でいていただけたら嬉しい」と感謝の気持ちを述べた。
今回の再会では、染野行雄氏からDVDと小説も贈られた。アクション俳優・大東賢は、その記念のDVDを大切に保管し、アクションへの情熱を改めて胸に刻んだという。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351322/images/bodyimage3】
香港映画黄金期を支えたレジェンド染野行雄氏と、パワー系アクション俳優として新たな道を切り拓くアクション俳優・大東賢。世代を超えた交流は、今後の日本アクション界にとっても貴重な財産となりそうだ。
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
染野行雄氏は、香港アクション界を代表する実力者として知られ、映画『龍の忍者』では現在ハリウッドで活躍する真田広之とラストのメインアクションを演じたことで知られている。
また、アメリカで上映されたアクション映画『トップファイター』では、ブルース・リーやジャッキー・チェンら世界的アクションスターとともに紹介され、冒頭から迫力あるアクションシーンを披露している。
染野行雄氏はアクション俳優・大東賢の恩師の一人でもあり、これまで数多くの助言を与えてきた。
過去に、アクション俳優・大東賢が染野行雄氏と握手を交わした際には、「ブルース・リー以来のグローブ」と評価されたこともあり、その言葉は現在も大きな励みになっているという。
今回の再会でも、染野行雄氏はアクション俳優・大東賢が提唱する「パワー系アクション」を高く評価。アームレスリング日本王者として培った圧倒的なパワーを活かした「効かせるアクション」に期待を寄せた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351322/images/bodyimage2】
アクション俳優・大東賢は「以前お会いした時よりも顔のツヤが良く、とてもお元気そうで嬉しかった。今回も人生の宝物になるようなお話をたくさん聞かせていただいた。今もなお夢を語り続ける姿が本当に眩しかった」と語る。
さらに、「健康が第一。これからも元気で、こうして楽しくアクション談義ができる関係でいていただけたら嬉しい」と感謝の気持ちを述べた。
今回の再会では、染野行雄氏からDVDと小説も贈られた。アクション俳優・大東賢は、その記念のDVDを大切に保管し、アクションへの情熱を改めて胸に刻んだという。
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香港映画黄金期を支えたレジェンド染野行雄氏と、パワー系アクション俳優として新たな道を切り拓くアクション俳優・大東賢。世代を超えた交流は、今後の日本アクション界にとっても貴重な財産となりそうだ。
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