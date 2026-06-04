





オークションハウスとして活動する株式会社BINGO（本社：東京都千代田区永田町2丁目11-1）は東京ベイエリアの都市型EVカートコース「CITY CIRCUIT TOKYO BAY」（東京都江東区青海1丁目3-12）にて「BH AUCTION TOKYO 06.21 at CITY CIRCUIT TOKYO BAY」を6月20日～21日に開催致します。

国内外の希少性の高いコレクタブルカーをはじめ、日本が誇る伝説のスーパーカーショップ、「三浦商事」からチャリティーロットが出品されます。モーターサイクル、メモラビリア含め、合計60ロットが登場。

オークションスケジュール

◾️日時 6月20日 （土）11:00- プレビュー

6月21日 （日）11:00- プレビュー / 15:00 オークションスタート

◾️場所 CITY CIRCUIT TOKYO BAY (東京都江東区青海1丁目3-12)

ゆりかもめ「青海」駅直通

りんかい線「東京テレポート」駅4分

◾️オークション参加方法

入札参加は、当日受付も可能ですが、事前に利用規約をご確認いただき、ご記入済みの入札者登録申請書を会場受付にお持ちいただけると、登録が簡単です。顔写真付きの身分証明書（免許証・パスポート・マイナンバーカードのいずれか）を併せてご持参下さい。

・利用規約: https://bhauction.com/download/

日本のスーパーカー文化を牽引する三浦商事からチャリティーロットが出品！

今もなお日本のスーパーカー文化を牽引し続ける株式会社三浦商事（千葉県柏市豊四季282-13 / 三浦実社長）より、Ferrari F50、Ferrari 288GTOのステアリングのほか、三浦氏自身がエキゾーストサウンドにこだわったというFerrari F50用のワンオフマフラーなど計17ロットが0円スタートのチャリティーロットとして出品されます。チャリティーロットは売り上げから手数料を引いた全額を、『社会福祉法人 読売光と愛の事業団』に寄付し、子供育成支援、被災者支援に役立てられます。



チャリティーロットとして出品される「Miura Collection」と三浦実社長



国内外のコレクタブルカー、モーターサイクル、メモラビリアなど幅広いジャンルから多数出品！

ローマイレージ、ヒストリカル、リミテッドプロダクションなど特別なロットが集結

今回のオークションにはローマイレージ（低走行距離）のロットが多数出品されるほか、「TOYOTA 2000GT」や世界初のロータリーエンジンを搭載した「COSMO SPORT」など日本が世界に誇る国産名車も登場。さらに、1960年代にフォーミュラーの礎を築いた「Lotus Type 31 Formula 3」、シングルナンバーの「Honda SM600」など歴史的な背景を持つ個体から、2026年最新モデルとなる「McLaren 750S MCL38 Celebration Edition」、「Porsche 911 Spirit 70」まで、幅広い年代から国内外のコレクタブルカー、モーターサイクルが出品されます。

2010 Ferrari 599 GTO

走行距離わずか331km、世界限定599台、フェラーリ・クラシケ認定証付き。599 GTBをベースにしたハードコアモデル

2015 Ferrari 458 Speciale

走行距離1,916 km、1,308台が生産された中の1台。カーボンパーツを使用した軽量ボディにフェラーリ最後となるV8 NAエンジン[F136B]を搭載。NAならではのレーシングサウンドを体感できる個体



2010 Ferrari 599 GTO / 2015 Ferrari 458 Speciale



1994 Porsche 928 GTS

928の完成形、最終型のGTS。走行距離9,571km。日本正規輸入車の”MIZWAモノ”でオリジナルコンディションを保つ。完全屋内保管された個体

2007 Alfa Romeo 8C Competizione

走行距離2,182km。500台生産され、日本に割り当てられた70台の中の1台



1994 Porsche 928 GTS / 2007 Alfa Romeo 8C Competizione



1995 Ferrari F355 Berlinetta

走行距離 16,784km、フェラーリ・クラシケ認定書付き。ネロのレザーインテリアに、ロッソコルサを纏う良好なコンディションが保たれた1台

1998 Ferrari F355 Spider

3,717台生産されたスパイダーモデルの中の1台。ネロで統一された内外装で、走行距離は34,562km。高いオリジナル性と良好なコンディションを維持している。完全屋内保管された個体



1995 F355 Berlinetta / 1998 F355 Spider



1980 Mercedes-Benz 500SLC

「三 33」を引き継ぐ1台。外装オールペイント済み、AMGホイール、エアロ装着。

1,133台生産された500SLCの中の1台

1987 Ferrari 328 GTS

「秋 33」を引き継ぐ１台。日本正規輸入され、秋田で納車され3オーナー目となる。走行距離は12,408kmでオリジナル度が高い個体



1980 Mercedes-Benz 500SLC /Ferrari 328 GTS



2000GT、GT-R50、S2000、Cosmosport、Savanna RX-7など国産の希少車、フルノーマル車両が登場

1966 Toyota 2000GT

日本が世界に誇る名車。車台番号 MF10-10003。競技車両などを含む「特殊車両」枠でプレ・プロダクションとして生産されたシャシーとされる。前期型と後期型の意匠どちらも併せ持つ1台

2024 Nissan GT-R50 by Italdesign

GT-Rとイタルデザインそれぞれの50周年を記念して限定販売されたモデル。右ハンドル / シリアルナンバー 17。実際に生産された19台のうちの1台



1966 TOYOTA 2000GT / 2024 Nissan GT-R50 by Italdesig



1969 Mazda Cosmosports (L10B)

世界初の2ローター・ロータリーエンジン搭載車、26年分の整備記録複写が残る。専門店によるエンジン・ミッションOH、レストア後も屋内保管される

1979 Mazda Savanna RX-7 SE [SA22C]

2ローター 12Aエンジンを搭載。フルオリジナルで上位グレードのSE。サンルーフ装備



1969 Mazda Cosmosports (L10B)/ 1979 Mazda Savanna RX-7 SE [SA22C]



1965 Honda SM600

「練馬 5」シングルナンバーワンオーナー・フルオリジナル実走行2万km台（メーター交換記録含む）。

雑誌の表紙・巻頭特集を飾った個体

2000 Honda S2000

型式 : F20C（AP1）の前期型、走行距離 1,092km、フルノーマル車両。走りを追求するか、歴史的な個体として後世に残すかは次のオーナーに委ねられている



1965 Honda SM600 / 2000 Honda S2000



次回オークションは2026年10月31日に開催！

あなたの愛車をオークションに出品してみませんか

株式会社BINGOでは今後開催されるオークションの出品ロットを随時募集中です。

クルマに限らずバイクやグッズなどコレクタブルアイテムも受け付けております。

出品の申し込みについてはこちらから

出品ロット 落札予想価格一覧

出品車両の詳細については株式会社BINGOのホームページ、インスタグラムでご確認できます。

ホームページ 株式会社BINGO

インスタグラム bingo_international https://www.instagram.com/bingo_international/

※落札予想価格のCOMING SOONはBINGOホームページで最新に更新されます。

ロット・落札予想価格

※Lot.1～Lot.17 は[Charity | Miura-shoji Collection]として0円スタート|チャリティーロットです。

Lot.1 Ferrari Testarossa hub nuts 0円スタート | チャリティーロット

Lot.2 Ferrari Testarossa steering wheel 0円スタート | チャリティーロット

Lot.3 CARELLO 3 3/4 inch taillight set 0円スタート | チャリティーロット

Lot.4 Testarossa Koenig Competition Evolution Front indicator lens set 0円スタート | チャリティーロット

Lot.5 Funnel 12 pieces 0円スタート | チャリティーロット

Lot.6 Ferrari 288 GTO steering wheel 0円スタート | チャリティーロット

Lot.7 Ferrari 288 GTO driving lamps 0円スタート | チャリティーロット

Lot.8 Ferrari Parts Set 0円スタート | チャリティーロット

Lot.9 Ferrari 360 space saver spare wheel 0円スタート | チャリティーロット

Lot.10 Ferrari F50 steering wheel 0円スタート | チャリティーロット

Lot.11 Ferrari 360 Modena car cover set 0円スタート | チャリティーロット

Lot.12 Lamborghini Diablo VT speedometer 0円スタート | チャリティーロット

Lot.13 Ferrari F40 R.H. Headlight lifting motor 0円スタート | チャリティーロット

Lot.14 Full Exhaust System (Ferrari F50) 0円スタート | チャリティーロット

Lot.15 Neez Wheels | Ferrari 456 0円スタート | チャリティーロット

Lot.16 MV Agusta RG3 ECU, CRC sprocket 0円スタート | チャリティーロット

Lot.17 Ferrari F355 car cover set 0円スタート | チャリティーロット

Lot.18 Ferrari F2007 Steering Wheel (1:1 scale) [#042/250] \800,000 -\1,100,000

Lot.19 Ferrari Enzo by Amalgam Collection - 1:8 scale replica \1,300,000 -\1,800,000

Lot.20 Michael Schumacher’s 2000 Italian GP victory commemorative limited edition helmet [made by BELL] \2,300,000 -\2,800,000

Lot.21 SUZUKI GS750 Rickman \500,000 -\600,000

Lot.22 Honda CB1100R \1,200,000 -\1,600,000

Lot.23 YAMAHA TX750 \350,000 -\450,000

Lot.24 Kawasaki 350SS \800,000 -\1,200,000

Lot.25 1962 Harley-Davidson KRTT Road Racer \3,800,000 -\4,800,000

Lot.26 1981 Nissan Bluebird SSS Turbo S \1,100,000 -\1,600,000

Lot.27 1977 Nissan Fairlady Z [S31 / RB25DE conversion] \8,000,000 -\9,000,000

Lot.28 1980 Mercedes-Benz 500SLC \6,500,000 -\7,500,000

Lot.29 2009 Honda S2000 \6,500,000 -\7,500,000

Lot.30 1987 Ferrari 328 GTS \19,000,000 -\21,000,000

Lot.31 1974 Sbarro 328 \3,000,000 -\4,000,000

Lot.32 2003 Porsche 911 GT2 [Type 996] \37,000,000 -\42,000,000

Lot.33 1964 Lotus Type 31 Formula 3 \4,000,000 -\5,000,000

Lot.34 2011 Ferrari 599 HGTE \21,000,000 -\23,000,000

Lot.35 1975 Toyota Corona Mark II 2000GSS \5,000,000 -\6,000,000

Lot.36 2012 Alpina B3 GT3 \8,500,000 -\10,500,000

Lot.37 2019 Porsche 911 Speedster [Type 991] \50,000,000 -\55,000,000

Lot.38 1965 Honda SM600 \5,000,000 -\6,000,000

Lot.39 2019 Ferrari 488 Pista \63,000,000 -\68,000,000

Lot.40 1998 Ferrari F355 Spider \26,000,000 -\29,000,000

Lot.41 2004 Renault Sport Clio V6 Phase 2 \11,000,000 -\13,000,000

Lot.42 1979 Mazda Savanna RX-7 SE [SA22C] \5,500,000 -\6,500,000

Lot.43 2010 Ferrari 599 GTO \125,000,000 -\130,000,000

Lot.44 1966 Toyota 2000GT \140,000,000 -\160,000,000

Lot.45 2000 Honda S2000 \9,000,000 -\11,000,000

Lot.46 2014 BMW M235i Racing \11,000,000 -\13,000,000

Lot.47 2015 Ferrari 458 Speciale \65,000,000 -\75,000,000

Lot.48 1973 De Tomaso Pantera \15,000,000 -\17,000,000

Lot.49 1995 Ferrari F355 Berlinetta \29,000,000 -\32,000,000

Lot.50 1989 Mercedes-Benz 500SL \6,500,000 -\7,500,000

Lot.51 2026 Porsche 911 Spirit 70 [Type 992] \37,000,000 -\39,000,000

Lot.52 1969 Mazda Cosmosports (L10B) \15,000,000 -\17,000,000

Lot.53 1994 Porsche 928 GTS \11,000,000 -\14,000,000

Lot.54 2013 Nissan GT-R Club Track Edition \27,000,000 -\29,000,000

Lot.55 2019 McLaren 570S GT4 \13,000,000 -\14,000,000

Lot.56 2007 Alfa Romeo 8C Competizione \37,000,000 -\42,000,000

Lot.57 1964 VICARAGE JAGUAR E-TYPE 4.2 Roadster \18,000,000 -\21,000,000

Lot.58 2026 McLaren 750S MCL38 Celebration Edition cominng soon

Lot.59 2024 Nissan GT-R50 by Italdesign \145,000,000 -\155,000,000

Lot.60 1977 Porsche 935 K3 /80 \180,000,000 -\220,000,000

※出品車両の追加、変更の可能性があります







































