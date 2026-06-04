人間生体機能チップ市場の最新予測、2026年に281百万米ドル規模へ
人間生体機能チップとは
人間生体機能チップは、ヒトの臓器が持つ生理学的機能や微小環境を微細流体技術によって再現する次世代バイオデバイスである。チップ内部には生きたヒト細胞を培養した微細流路が組み込まれており、心臓、肝臓、肺、腎臓、腸、血管、脳などの機能を高精度に模倣することが可能である。
従来の動物実験や二次元細胞培養では再現が難しかったヒト特有の生体反応を評価できることから、人間生体機能チップは臨床試験前段階の有効性評価や安全性評価の精度向上に大きく貢献している。特に新薬開発では、候補化合物の選別期間短縮や開発コスト削減につながる技術として高い期待が寄せられている。
人間生体機能チップ市場は、創薬、毒性評価、疾患モデリング、個別化医療の高度化を背景に急速な拡大局面を迎えている。近年は人間生体機能チップ、マイクロフルイディクス、創薬プラットフォーム、個別化医療、マルチオルガンチップといった技術キーワードへの注目が高まっており、製薬企業や研究機関を中心に導入が加速している。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351389/images/bodyimage2】
図. 人間生体機能チップの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「人間生体機能チップ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、人間生体機能チップの世界市場は、2025年に221百万米ドルと推定され、2026年には281百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）30.2%で推移し、2032年には1368百万米ドルに拡大すると見込まれています。
動物実験代替技術として人間生体機能チップの導入が加速
近年、北米および欧州では動物実験規制の強化が進み、「3Rs（Replacement、Reduction、Refinement）」原則に準拠した研究手法への移行が求められている。この流れを受け、人間生体機能チップは倫理性と科学的信頼性を両立する代替技術として市場での存在感を高めている。
過去6か月間においても、欧米の大手製薬企業や研究機関は臓器チップ技術への投資を継続しており、特に肝臓モデルや肺モデルを活用した薬物代謝試験の採用が増加している。さらに患者由来細胞を活用した人間生体機能チップは、個別化医療の実現に向けた重要な研究基盤として位置付けられている。
AIとマルチオルガン統合が人間生体機能チップ市場を拡大
現在の市場では単一臓器モデルから複数臓器を接続したマルチオルガン型人間生体機能チップへの進化が進んでいる。肝臓と腎臓、腸と肝臓など複数の臓器機能を連携させることで、体内における薬物動態や毒性反応をより現実に近い形で再現できるようになった。
さらにAI解析技術やバイオセンサーとの統合も進展している。取得された膨大な生体データをリアルタイムで解析することで、薬剤反応予測や疾患進行モデルの高度化が可能となり、人間生体機能チップの活用範囲は再生医療、免疫療法、希少疾患研究へと拡大している。
一方で、細胞の長期培養安定性、標準化された評価プロトコルの不足、量産コストの低減といった技術課題も残されており、商業化拡大に向けた重要なテーマとなっている。
地域別市場動向と競争環境
世界の人間生体機能チップ生産は米国および欧州が中心であり、両地域で全体生産量の80％以上を占めている。市場シェアでは北米が約43％で最大市場となり、欧州が約37％、日本が約8％で続いている。
人間生体機能チップは、ヒトの臓器が持つ生理学的機能や微小環境を微細流体技術によって再現する次世代バイオデバイスである。チップ内部には生きたヒト細胞を培養した微細流路が組み込まれており、心臓、肝臓、肺、腎臓、腸、血管、脳などの機能を高精度に模倣することが可能である。
従来の動物実験や二次元細胞培養では再現が難しかったヒト特有の生体反応を評価できることから、人間生体機能チップは臨床試験前段階の有効性評価や安全性評価の精度向上に大きく貢献している。特に新薬開発では、候補化合物の選別期間短縮や開発コスト削減につながる技術として高い期待が寄せられている。
人間生体機能チップ市場は、創薬、毒性評価、疾患モデリング、個別化医療の高度化を背景に急速な拡大局面を迎えている。近年は人間生体機能チップ、マイクロフルイディクス、創薬プラットフォーム、個別化医療、マルチオルガンチップといった技術キーワードへの注目が高まっており、製薬企業や研究機関を中心に導入が加速している。
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図. 人間生体機能チップの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「人間生体機能チップ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、人間生体機能チップの世界市場は、2025年に221百万米ドルと推定され、2026年には281百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）30.2%で推移し、2032年には1368百万米ドルに拡大すると見込まれています。
動物実験代替技術として人間生体機能チップの導入が加速
近年、北米および欧州では動物実験規制の強化が進み、「3Rs（Replacement、Reduction、Refinement）」原則に準拠した研究手法への移行が求められている。この流れを受け、人間生体機能チップは倫理性と科学的信頼性を両立する代替技術として市場での存在感を高めている。
過去6か月間においても、欧米の大手製薬企業や研究機関は臓器チップ技術への投資を継続しており、特に肝臓モデルや肺モデルを活用した薬物代謝試験の採用が増加している。さらに患者由来細胞を活用した人間生体機能チップは、個別化医療の実現に向けた重要な研究基盤として位置付けられている。
AIとマルチオルガン統合が人間生体機能チップ市場を拡大
現在の市場では単一臓器モデルから複数臓器を接続したマルチオルガン型人間生体機能チップへの進化が進んでいる。肝臓と腎臓、腸と肝臓など複数の臓器機能を連携させることで、体内における薬物動態や毒性反応をより現実に近い形で再現できるようになった。
さらにAI解析技術やバイオセンサーとの統合も進展している。取得された膨大な生体データをリアルタイムで解析することで、薬剤反応予測や疾患進行モデルの高度化が可能となり、人間生体機能チップの活用範囲は再生医療、免疫療法、希少疾患研究へと拡大している。
一方で、細胞の長期培養安定性、標準化された評価プロトコルの不足、量産コストの低減といった技術課題も残されており、商業化拡大に向けた重要なテーマとなっている。
地域別市場動向と競争環境
世界の人間生体機能チップ生産は米国および欧州が中心であり、両地域で全体生産量の80％以上を占めている。市場シェアでは北米が約43％で最大市場となり、欧州が約37％、日本が約8％で続いている。