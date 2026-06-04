「建設ロボット市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年」の市場調査レポート出版・販売開始のご案内
SEMABIZはIMARC Groupの英文調査報告書「建設ロボット市場規模、シェア、動向、予測、2026-2034年-Construction Robots Market Size, Share, Trends and Forecast 2026-2034」の販売を2026年6月4日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはIMARC Groupの日本の正規代理店です。
世界の建設ロボット市場規模は2025年に1,942億米ドルに達し、2034年には6,270億米ドルに成長すると予測されています。2026年から2034年にかけての年平均成長率（CAGR）は12.74%です。深刻な労働力不足、人工知能（AI）の急速な進歩、そして建設現場の安全に対する規制強化が、需要拡大の主な要因となっています。タイプ別では、従来型ロボットが2025年の市場シェア48.6%を占め、自動化分野では半自律型システムが57.2%を占めています。地域別では、北米が36.8%で最大のシェアを占め、アジア太平洋地域が最も急速に成長している地域となっています。
市場を牽引する要因
労働力不足と生産性への圧力：建設業界は主要地域全体で深刻な労働力不足に直面しており、インドでは約200万人、米国では50万人以上が不足しています。レンガ積みロボットは、人間の職人が1日に300～500個のレンガを積み上げるのに対し、最大3,000個のレンガを積み上げることができ、生産性を向上させ、工期を約20～25%短縮します。
AIとロボット技術の進歩：AI、コンピュータビジョン、LiDAR、IoTの統合により、ロボットは動的な建設現場環境を自律的にナビゲートできるようになりました。AI搭載の建設ロボットは、毎秒200以上のセンサーデータを処理でき、構造化されていない現場でもリアルタイムで障害物を回避することが可能です。
政府のインフラ投資プログラム：米国インフラ法は5,500億ドルを、EUのホライズン・ヨーロッパは2027年までに955億ユーロを研究開発に投資しました。日本のSociety 5.0は、建設業を含むあらゆる産業においてロボットと自動化を推進していますが、導入を義務付けるものではありません。
職場の安全規制：建設業は、米国の職場における死亡事故全体の20%を占めています（OSHA、2023年）。高所作業や有毒環境下での作業など、リスクの高い作業にロボットを導入することで、人間の危険への曝露を減らすことができます。そのため、安全規制の遵守は構造的な市場牽引力となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351394/images/bodyimage1】
世界の建設ロボット市場概要
建設ロボットは、解体、レンガ積み、溶接、コンクリート打設、仕上げ、3Dプリンティングといった作業を行う、自動化または半自動化されたシステムです。このエコシステムには、ハードウェアメーカー、AI開発者、システムインテグレーター、請負業者、そしてインフラ、商業施設、高リスク環境など幅広い分野のエンドユーザーが含まれます。
用途は、公共インフラ（道路、橋梁、トンネル）、商業ビル、住宅、工場、そして原子力施設の解体といった環境など、多岐にわたります。マクロ経済的な推進要因としては、2030年までに世界の建設生産高が15.2兆米ドルに達すると予測されていること、50カ国以上で政府が支援するスマートシティ構想、そして先進国における建設労働者の供給減少につながる人口動態の変化などが挙げられます。
建設ロボット市場の規模、シェア、トレンド、予測 : タイプ別、自動化レベル別、機能別、用途別、地域別 2026-2034年-Construction Robots Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Automation, Function, Application, and Region 2026-2034
出版：IMARC Group
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/imarc-construction-robots/
お問合せ先
IMARC Group正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/imarc-group/
IMARC Group出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/imarc-group/imarc-group-reports/
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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世界の建設ロボット市場規模は2025年に1,942億米ドルに達し、2034年には6,270億米ドルに成長すると予測されています。2026年から2034年にかけての年平均成長率（CAGR）は12.74%です。深刻な労働力不足、人工知能（AI）の急速な進歩、そして建設現場の安全に対する規制強化が、需要拡大の主な要因となっています。タイプ別では、従来型ロボットが2025年の市場シェア48.6%を占め、自動化分野では半自律型システムが57.2%を占めています。地域別では、北米が36.8%で最大のシェアを占め、アジア太平洋地域が最も急速に成長している地域となっています。
市場を牽引する要因
労働力不足と生産性への圧力：建設業界は主要地域全体で深刻な労働力不足に直面しており、インドでは約200万人、米国では50万人以上が不足しています。レンガ積みロボットは、人間の職人が1日に300～500個のレンガを積み上げるのに対し、最大3,000個のレンガを積み上げることができ、生産性を向上させ、工期を約20～25%短縮します。
AIとロボット技術の進歩：AI、コンピュータビジョン、LiDAR、IoTの統合により、ロボットは動的な建設現場環境を自律的にナビゲートできるようになりました。AI搭載の建設ロボットは、毎秒200以上のセンサーデータを処理でき、構造化されていない現場でもリアルタイムで障害物を回避することが可能です。
政府のインフラ投資プログラム：米国インフラ法は5,500億ドルを、EUのホライズン・ヨーロッパは2027年までに955億ユーロを研究開発に投資しました。日本のSociety 5.0は、建設業を含むあらゆる産業においてロボットと自動化を推進していますが、導入を義務付けるものではありません。
職場の安全規制：建設業は、米国の職場における死亡事故全体の20%を占めています（OSHA、2023年）。高所作業や有毒環境下での作業など、リスクの高い作業にロボットを導入することで、人間の危険への曝露を減らすことができます。そのため、安全規制の遵守は構造的な市場牽引力となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351394/images/bodyimage1】
世界の建設ロボット市場概要
建設ロボットは、解体、レンガ積み、溶接、コンクリート打設、仕上げ、3Dプリンティングといった作業を行う、自動化または半自動化されたシステムです。このエコシステムには、ハードウェアメーカー、AI開発者、システムインテグレーター、請負業者、そしてインフラ、商業施設、高リスク環境など幅広い分野のエンドユーザーが含まれます。
用途は、公共インフラ（道路、橋梁、トンネル）、商業ビル、住宅、工場、そして原子力施設の解体といった環境など、多岐にわたります。マクロ経済的な推進要因としては、2030年までに世界の建設生産高が15.2兆米ドルに達すると予測されていること、50カ国以上で政府が支援するスマートシティ構想、そして先進国における建設労働者の供給減少につながる人口動態の変化などが挙げられます。
建設ロボット市場の規模、シェア、トレンド、予測 : タイプ別、自動化レベル別、機能別、用途別、地域別 2026-2034年-Construction Robots Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Automation, Function, Application, and Region 2026-2034
出版：IMARC Group
出版年月：2026年06月
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