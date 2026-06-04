ななしいんく所属 VTuber『西園寺メアリ』 特別コラボモデル 録り下ろし音声ガイダンス搭載ANC（アクティブノイズキャンセリング）ワイヤレスイヤホンが登場！
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、ボイス搭載ANC（アクティブノイズキャンセリング）完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」と、ななしいんく所属VTuber『西園寺メアリ※1』とのコラボレーションモデルを受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350819/images/bodyimage1】
本コラボレーションモデルは、ななしいんく所属VTuber「西園寺メアリ」特別コラボモデルとして、「西園寺メアリ」本人によるデザイン案を元に、左右のイヤホンや充電ケースには「西園寺メアリ」と、「癒し」と「くつろぎ」をテーマにしたドット絵調のデザインとなります。
音声ガイダンスは「西園寺メアリ」による録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、計13ワードの内容となっており、パッケージのイラストは「ne-on」様（@neoneooon09）によるイヤホンと「西園寺メアリ」をテーマにしたオリジナルの描き下ろしです。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomm(R)社製のSoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACだけでなくオーディオコーデックのQualcomm(R) aptXTM Adaptiveに対応。対応する最新Android端末との組み合わせで、従来のQualcomm(R) aptXTMに比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
なお、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する新技術「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれます。本機種の特徴としてANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載し、また防水機能（IPX4）を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能です（充電ケースは防水機能を備えておりません）。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」では6月5日（金）15:00から実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される各ボイスや音質の確認ができ、店頭設置の専用QRコードにて受注予約も可能です。
尚、描き下ろしイラストデザインの販売グッズとして、「西園寺メアリ」本人によるデザイン案を採用した「ワイヤレス充電器」を受注販売いたします。
■ONKYO DIRECT X（@onkyodav）https://x.com/onkyodav
■音アニ X（@ONKYO_ANIME）https://x.com/ONKYO_ANIME
※1 『西園寺メアリ』とは
ななしいんく所属のVTuber。
行き場のない母性が溢れるななしいんくのママ。主にASMRや定期朝枠でリスナーに癒しと活力を届けており、キャッチフレーズは「嫁来いメアリ」。蠱惑的な声質と柔和な物腰、料理も得意で一見完璧なお姉さんに見えるが、酒癖の悪さや騙されやすい性格等、絶妙な隙を垣間見せてくれるところも愛らしいポイント。
【公式サイト＆SNS】
■公式サイト：https://www.774.ai
■YouTube：https://www.youtube.com/@Mary_Saionji
■X：https://x.com/Mary_HNST
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350819/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350819/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350819/images/bodyimage1】
本コラボレーションモデルは、ななしいんく所属VTuber「西園寺メアリ」特別コラボモデルとして、「西園寺メアリ」本人によるデザイン案を元に、左右のイヤホンや充電ケースには「西園寺メアリ」と、「癒し」と「くつろぎ」をテーマにしたドット絵調のデザインとなります。
音声ガイダンスは「西園寺メアリ」による録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、計13ワードの内容となっており、パッケージのイラストは「ne-on」様（@neoneooon09）によるイヤホンと「西園寺メアリ」をテーマにしたオリジナルの描き下ろしです。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomm(R)社製のSoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACだけでなくオーディオコーデックのQualcomm(R) aptXTM Adaptiveに対応。対応する最新Android端末との組み合わせで、従来のQualcomm(R) aptXTMに比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
なお、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する新技術「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれます。本機種の特徴としてANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載し、また防水機能（IPX4）を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能です（充電ケースは防水機能を備えておりません）。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」では6月5日（金）15:00から実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される各ボイスや音質の確認ができ、店頭設置の専用QRコードにて受注予約も可能です。
尚、描き下ろしイラストデザインの販売グッズとして、「西園寺メアリ」本人によるデザイン案を採用した「ワイヤレス充電器」を受注販売いたします。
■ONKYO DIRECT X（@onkyodav）https://x.com/onkyodav
■音アニ X（@ONKYO_ANIME）https://x.com/ONKYO_ANIME
※1 『西園寺メアリ』とは
ななしいんく所属のVTuber。
行き場のない母性が溢れるななしいんくのママ。主にASMRや定期朝枠でリスナーに癒しと活力を届けており、キャッチフレーズは「嫁来いメアリ」。蠱惑的な声質と柔和な物腰、料理も得意で一見完璧なお姉さんに見えるが、酒癖の悪さや騙されやすい性格等、絶妙な隙を垣間見せてくれるところも愛らしいポイント。
【公式サイト＆SNS】
■公式サイト：https://www.774.ai
■YouTube：https://www.youtube.com/@Mary_Saionji
■X：https://x.com/Mary_HNST
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350819/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350819/images/bodyimage3】