聖飢魔II GREAT BLACK MASS TOUR「SEASON II」記念 構成員手導きヴォイス付きワイヤレスイヤフォン Devil′s EarII-Renewal model-を6/5(金)15時販売
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は完全ワイヤレスイヤフォン「CP-TWS01E」とGREAT BLACK MASS TOUR 「SEASON II」が開催中の聖飢魔II※1とコラボレーションをした構成員手導きヴォイス付きワイヤレスイヤフォン「Devil’s EarII-Renewal model-」の受注販売を魔暦28(2026)年6月5日(金)15:00から開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350813/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomm(R)社製のSoC「QCC3072」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm (R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤフォンを親機として接続し、もう片方のイヤフォンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載しております。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本モデルは聖飢魔II構成員5名(デーモン閣下、ライデン湯澤殿下、ゼノン石川和尚、ルーク篁参謀、ジェイル大橋代官)の貴重な録り下ろしヴォイセズ(voices)を13種類搭載し、充電ケースの天面には各構成員の顔や紋章をデザイン、左右のイヤフォンにも紋章を装飾と全5種類展開(内蔵される手導きヴォイスは同じ)の豪華な仕様となっております。
あわせて、構成員5名(デーモン閣下、ライデン湯澤殿下、ゼノン石川和尚、ルーク篁参謀、ジェイル大橋代官)の「アクリルイヤフォンスタンド(全5種類)」も販売いたします。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」にて、6月5日（金）15:00より販売を開始、秋葉原店舗「音アニ」では6月5日（金）15:00より「アクリルイヤフォンスタンド」
の販売と同時に実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしヴォイセズや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。
またGREAT BLACK MASS TOUR 「SEASON II」の各会場では物販ロビー内にて本商品の音質やヴォイセズの確認、アクリルイヤフォンスタンド」の鑑賞ができるオンキヨーブースを出展しておりブース内のPOPからも商品のお買求めが可能です。
※1 『聖飢魔II』とは
悪魔の集団。
悪魔教の布教のためにハードロック（HR）バンドの様式を用いて魔暦前14（‘85）年9月地球デビュー。
「実活動時代」には25銘柄の小教典（シングル）、17銘柄の大教典（アルバム）、14銘柄の活動絵巻教典
（ヴィデオ・DVD）を発布。
黒ミサ（コンサートのような形式で行われる集会）では、そのエンターテインメント性を規格外に発揮、老若男女や民族を問わず、信者（ファンのようなもの）を解散後の現在も増やし続けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350813/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomm(R)社製のSoC「QCC3072」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm (R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤフォンを親機として接続し、もう片方のイヤフォンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載しております。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本モデルは聖飢魔II構成員5名(デーモン閣下、ライデン湯澤殿下、ゼノン石川和尚、ルーク篁参謀、ジェイル大橋代官)の貴重な録り下ろしヴォイセズ(voices)を13種類搭載し、充電ケースの天面には各構成員の顔や紋章をデザイン、左右のイヤフォンにも紋章を装飾と全5種類展開(内蔵される手導きヴォイスは同じ)の豪華な仕様となっております。
あわせて、構成員5名(デーモン閣下、ライデン湯澤殿下、ゼノン石川和尚、ルーク篁参謀、ジェイル大橋代官)の「アクリルイヤフォンスタンド(全5種類)」も販売いたします。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」にて、6月5日（金）15:00より販売を開始、秋葉原店舗「音アニ」では6月5日（金）15:00より「アクリルイヤフォンスタンド」
の販売と同時に実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしヴォイセズや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。
またGREAT BLACK MASS TOUR 「SEASON II」の各会場では物販ロビー内にて本商品の音質やヴォイセズの確認、アクリルイヤフォンスタンド」の鑑賞ができるオンキヨーブースを出展しておりブース内のPOPからも商品のお買求めが可能です。
※1 『聖飢魔II』とは
悪魔の集団。
悪魔教の布教のためにハードロック（HR）バンドの様式を用いて魔暦前14（‘85）年9月地球デビュー。
「実活動時代」には25銘柄の小教典（シングル）、17銘柄の大教典（アルバム）、14銘柄の活動絵巻教典
（ヴィデオ・DVD）を発布。
黒ミサ（コンサートのような形式で行われる集会）では、そのエンターテインメント性を規格外に発揮、老若男女や民族を問わず、信者（ファンのようなもの）を解散後の現在も増やし続けている。