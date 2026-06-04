TVアニメ「クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった」初となるLINE絵文字がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ「クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった」のLINE絵文字を2026年6月4日（木）に配信を開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351145/images/bodyimage1】
TVアニメ「クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった」初となるLINE絵文字が、【株式会社インクルーズの販売アカウント】より配信を開始！挨拶や感情表現、ちょっとしたリアクションなど、さまざまなシーンで使いやすい絵文字となっております。是非、LINE絵文字でもTVアニメ「クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】クラにか Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=6a13f3b4ca472a3a9ec310f6
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった
クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。
いつも輪の中心にいて、他の男子からは
『クラスで２番目に可愛い』なんて陰で噂されている。
ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う━━と思いきや、、、
シリーズ累計160万部突破！
日陰男子と２番目ヒロイン、
等身大の“友だち”ラブコメ開幕！！
【OFFICIAL SITE】https://kuranika.asmik-ace.co.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/2ndinclass
(C) たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351145/images/bodyimage1】
TVアニメ「クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった」初となるLINE絵文字が、【株式会社インクルーズの販売アカウント】より配信を開始！挨拶や感情表現、ちょっとしたリアクションなど、さまざまなシーンで使いやすい絵文字となっております。是非、LINE絵文字でもTVアニメ「クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】クラにか Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=6a13f3b4ca472a3a9ec310f6
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった
クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。
いつも輪の中心にいて、他の男子からは
『クラスで２番目に可愛い』なんて陰で噂されている。
ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う━━と思いきや、、、
シリーズ累計160万部突破！
日陰男子と２番目ヒロイン、
等身大の“友だち”ラブコメ開幕！！
【OFFICIAL SITE】https://kuranika.asmik-ace.co.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/2ndinclass
(C) たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
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