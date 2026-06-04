旬の果物ギフト専門店「アグリセレクト」が、2026年「お中元・夏ギフト」の予約受付を開始！ 人気の高級さくらんぼ『佐藤錦』や『品種別 桃の食べ比べ』など自分用にも欲しくなる！初夏の味覚を集めました。

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