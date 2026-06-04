旬の果物ギフト専門店「アグリセレクト」が、2026年「お中元・夏ギフト」の予約受付を開始！ 人気の高級さくらんぼ『佐藤錦』や『品種別 桃の食べ比べ』など自分用にも欲しくなる！初夏の味覚を集めました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350047/images/bodyimage1】
株式会社マルマサフード（本社：大阪市東住吉区、代表取締役社長：金澤向志）が運営するフルーツギフト専門ECサイト「アグリセレクト」（https://agri-select.com/）は、本日2026年6月4日（木）より、本格的な夏のギフトシーズンに向け、お中元や夏の贈り物に最適な商品を揃えた「お中元・夏ギフト」（https://agri-select.com/ic/sp-summer-gifts-all）の予約・販売受付を開始いたしました。
アグリセレクトでは、全国の生産者がこだわり抜いて育てた“今が一番おいしい”旬のフルーツを厳選。
初夏の象徴であるさくらんぼをはじめ、夏の贅沢の代名詞であるメロンやマンゴー、手軽に贈れるオンラインカタログギフトなど、もらった方が笑顔になる最高品質のラインナップを取り揃えました。
近年需要が高まっている、住所を知らなくてもSNSやメールで気軽に贈れる「eギフト（ソーシャルギフト）」対応商品も大幅に拡充し、カジュアルな夏のご挨拶からフォーマルなお中元まで、多様化するギフトシーンに寄り添います。
【「2026年 お中元・夏ギフト」注目商品ラインナップ（一部抜粋）】
1. 絶対的人気！「宮崎県産マンゴー「太陽のタマゴ」（https://agri-select.com/i/553780-6_c）
宮崎県が誇る完熟マンゴーの最高級ブランド。厳しい基準をクリアした、とろけるような甘さと芳醇な香りは、夏の贈り物として不動の人気を誇ります。
2. スタッフが選ぶ、もらってうれしいランキング1位「桃 3産地食べ比べ」（https://agri-select.com/i/554300-3_c）
日本を代表する桃の名産地から、その時もっとも美味しい状態の桃を厳選。産地ごとに異なる緻密な果肉、あふれる果汁と甘みの違いを贅沢に堪能できるセットです。
3.王道かつ最高級の組み合わせ「アールスメロン・シャインマスカットの詰合せ」（https://agri-select.com/i/554740-3_c）
気品あふれる香りと濃厚な甘みのマスクメロン（アールス）と、種なしで皮ごとパリッと食べられる大人気シャインマスカットの、王道かつ最高級の組み合わせです。
4.選ぶ楽しさを贈る「オンラインカタログギフト」（https://agri-select.com//selectpass）
旬の果物が贈れるカタログギフト「セレクトパス」では（Topaz / Pearl / Emeraldなど）5,800円～12,800円（カード発行）の3つの価格帯から選べます。
感謝の気持ちはカードでお届し、受け取った方が好きなタイミングで好みのフルーツを選べる。
スマートな新しい定番ギフトです。
■ 【6月30日までの限定！】買えば買うほどお得な「全品ポイント2倍キャンペーン」！
現在アグリセレクトでは、日頃のご愛顧に感謝を込めて「全品ポイント2倍キャンペーン」を好評開催中です。
お中元ギフトのご予約はもちろん、ご自宅用のフルーツなど、サイト内の全商品が対象となります。
先日スタートした「会員ランク制度（累計購入金額に応じて還元率がアップ）」と合わせ、買えば買うほどお得になるこの機会をぜひご活用ください。
・対象商品： アグリセレクト全商品
・実施期間：～2026年6月30日（火）まで
・特典内容：期間中のお買い物で付与されるポイントが、通常の2倍になります。
■「アグリセレクト」とは？ https://agri-select.com/
アグリセレクトは、美味しい果物と旬の商品のギフトに特化した、オンラインサイトです。
仲卸のプロによる確かな目利き力と、業界トップクラスの調達力で、四季折々の美味しい果実や旬の商品を豊富に取り揃えております。
●特徴：すべての商品が「送料込み・税込み」価格
※当サイトでは商品価格に送料を含んだものを「通常送料」として表記しています。
●ソーシャルギフト対応（一部商品を除く）
生鮮品でありながら、気軽に贈れるギフト設定が可能です。
●年間170種類以上の果物（品種）を取り扱う調達力
市場の仲卸ならではの目利き力で、四季折々の旬果実をお届けします。
■各種ホームページ
・「アグリセレクト」ECサイト：https://agri-select.com/
・公式Instagram：https://www.instagram.com/agri_select/
・公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2002342347-G3x8LPE2?uLand=B7Bohi
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配信元企業：株式会社マルマサフード
株式会社マルマサフード（本社：大阪市東住吉区、代表取締役社長：金澤向志）が運営するフルーツギフト専門ECサイト「アグリセレクト」（https://agri-select.com/）は、本日2026年6月4日（木）より、本格的な夏のギフトシーズンに向け、お中元や夏の贈り物に最適な商品を揃えた「お中元・夏ギフト」（https://agri-select.com/ic/sp-summer-gifts-all）の予約・販売受付を開始いたしました。
アグリセレクトでは、全国の生産者がこだわり抜いて育てた“今が一番おいしい”旬のフルーツを厳選。
初夏の象徴であるさくらんぼをはじめ、夏の贅沢の代名詞であるメロンやマンゴー、手軽に贈れるオンラインカタログギフトなど、もらった方が笑顔になる最高品質のラインナップを取り揃えました。
近年需要が高まっている、住所を知らなくてもSNSやメールで気軽に贈れる「eギフト（ソーシャルギフト）」対応商品も大幅に拡充し、カジュアルな夏のご挨拶からフォーマルなお中元まで、多様化するギフトシーンに寄り添います。
【「2026年 お中元・夏ギフト」注目商品ラインナップ（一部抜粋）】
1. 絶対的人気！「宮崎県産マンゴー「太陽のタマゴ」（https://agri-select.com/i/553780-6_c）
宮崎県が誇る完熟マンゴーの最高級ブランド。厳しい基準をクリアした、とろけるような甘さと芳醇な香りは、夏の贈り物として不動の人気を誇ります。
2. スタッフが選ぶ、もらってうれしいランキング1位「桃 3産地食べ比べ」（https://agri-select.com/i/554300-3_c）
日本を代表する桃の名産地から、その時もっとも美味しい状態の桃を厳選。産地ごとに異なる緻密な果肉、あふれる果汁と甘みの違いを贅沢に堪能できるセットです。
3.王道かつ最高級の組み合わせ「アールスメロン・シャインマスカットの詰合せ」（https://agri-select.com/i/554740-3_c）
気品あふれる香りと濃厚な甘みのマスクメロン（アールス）と、種なしで皮ごとパリッと食べられる大人気シャインマスカットの、王道かつ最高級の組み合わせです。
4.選ぶ楽しさを贈る「オンラインカタログギフト」（https://agri-select.com//selectpass）
旬の果物が贈れるカタログギフト「セレクトパス」では（Topaz / Pearl / Emeraldなど）5,800円～12,800円（カード発行）の3つの価格帯から選べます。
感謝の気持ちはカードでお届し、受け取った方が好きなタイミングで好みのフルーツを選べる。
スマートな新しい定番ギフトです。
■ 【6月30日までの限定！】買えば買うほどお得な「全品ポイント2倍キャンペーン」！
現在アグリセレクトでは、日頃のご愛顧に感謝を込めて「全品ポイント2倍キャンペーン」を好評開催中です。
お中元ギフトのご予約はもちろん、ご自宅用のフルーツなど、サイト内の全商品が対象となります。
先日スタートした「会員ランク制度（累計購入金額に応じて還元率がアップ）」と合わせ、買えば買うほどお得になるこの機会をぜひご活用ください。
・対象商品： アグリセレクト全商品
・実施期間：～2026年6月30日（火）まで
・特典内容：期間中のお買い物で付与されるポイントが、通常の2倍になります。
アグリセレクトは、美味しい果物と旬の商品のギフトに特化した、オンラインサイトです。
仲卸のプロによる確かな目利き力と、業界トップクラスの調達力で、四季折々の美味しい果実や旬の商品を豊富に取り揃えております。
●特徴：すべての商品が「送料込み・税込み」価格
※当サイトでは商品価格に送料を含んだものを「通常送料」として表記しています。
●ソーシャルギフト対応（一部商品を除く）
生鮮品でありながら、気軽に贈れるギフト設定が可能です。
●年間170種類以上の果物（品種）を取り扱う調達力
市場の仲卸ならではの目利き力で、四季折々の旬果実をお届けします。
■各種ホームページ
・「アグリセレクト」ECサイト：https://agri-select.com/
・公式Instagram：https://www.instagram.com/agri_select/
・公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2002342347-G3x8LPE2?uLand=B7Bohi
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配信元企業：株式会社マルマサフード
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