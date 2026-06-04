京都 SNS会社の新定番として注目｜株式会社キングプロテアが全国展開を本格始動、TikTok・Instagram運用代行で地方中小企業の集客を丸ごと変える
～～～京都 SNS会社の新定番として注目｜株式会社キングプロテアが全国展開を本格始動、TikTok・Instagram運用代行で地方中小企業の集客を丸ごと変える～～～
京都エリアの中小企業・店舗オーナーから問い合わせが急増している京都 SNS会社として、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役 CEO：岸本一翔）は2026年5月30日、京都を含む全国の店舗型ビジネス向けにTikTok・Instagram運用代行サービスの本格提供を開始すると発表した。累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中26アカウントの実績を引き提げ、「SNSはプロに丸投げして本業に集中できる環境」を京都の経営者に届ける。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350992/images/bodyimage1】
京都 SNS会社として選ばれる理由--Z世代クリエイターチームと1,500本超の制作実績が生む差
京都には歴史ある店舗・飲食店・美容サロン・クリニックなど、地域に根ざした中小企業が数多く存在する。しかし「SNSで発信しなければならないとわかっているが、撮影・編集・投稿・分析まで手が回らない」という声は後を絶たない。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、従業員50名未満の中小企業のSNS活用率は全体平均を大きく下回っており、特に地方の店舗型ビジネスにおける未活用は深刻な課題となっている。
株式会社キングプロテアは、この「やりたいのにできない」というギャップを埋めるために設立されたSNS運用代行の専門会社だ。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次レポートまでをZ世代中心の内製クリエイターチームが一気通貫で担う。同社の最大の強みは、TikTokをリアルに使いこなす現役Z世代がチームの中核を担っていることだ。アルゴリズムの変化やユーザー行動のトレンドを「肌感覚」で捉え、翌週の企画にすぐ反映できる体制が、机上の戦略論だけでは届かない「バズるSNS」を生み出している。
累計動画制作本数は1,500本以上。現在運用中のアカウントは26アカウントに上り、飲食・美容・医療・小売・チョコレートブランドなど多業種にわたる。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生という大型バズ案件を創出してきた。複数業種・複数アカウントを並走運用することで積み上げた「業種別の勝ちパターン」は、新規アカウントの立ち上がりスピードにも直結している。京都 SNS会社を探す経営者がキングプロテアに問い合わせを寄せる背景には、この圧倒的な制作・運用実績がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350992/images/bodyimage2】
京都 SNS会社が提供する3プランの全詳細--キャスト運用から法人向けまで月88,000円～の明確な料金体系
京都エリアを含む全国の店舗オーナーが最初に気になるのは「いくらかかるのか」という費用感だ。株式会社キングプロテアは、クライアントの業態・規模に応じて以下3つのプランを用意している。料金は明確に公開されており、追加費用が発生しにくい構成となっている。
(1)キャスト運用プラン：月88,000円
夜職・エンタメ系の個人アカウント育成に特化したプラン。月4本の投稿を軸に、企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援まで対応する。指名アップや来店動線の設計を意識したコンテンツ制作が強みで、業種特有のBAN対策・規約遵守ライティングも込みで提供する。
京都エリアの中小企業・店舗オーナーから問い合わせが急増している京都 SNS会社として、札幌発のSNS運用代行専門会社・株式会社キングプロテア（代表取締役 CEO：岸本一翔）は2026年5月30日、京都を含む全国の店舗型ビジネス向けにTikTok・Instagram運用代行サービスの本格提供を開始すると発表した。累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中26アカウントの実績を引き提げ、「SNSはプロに丸投げして本業に集中できる環境」を京都の経営者に届ける。
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京都 SNS会社として選ばれる理由--Z世代クリエイターチームと1,500本超の制作実績が生む差
京都には歴史ある店舗・飲食店・美容サロン・クリニックなど、地域に根ざした中小企業が数多く存在する。しかし「SNSで発信しなければならないとわかっているが、撮影・編集・投稿・分析まで手が回らない」という声は後を絶たない。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、従業員50名未満の中小企業のSNS活用率は全体平均を大きく下回っており、特に地方の店舗型ビジネスにおける未活用は深刻な課題となっている。
株式会社キングプロテアは、この「やりたいのにできない」というギャップを埋めるために設立されたSNS運用代行の専門会社だ。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・投稿・コメント運用・月次レポートまでをZ世代中心の内製クリエイターチームが一気通貫で担う。同社の最大の強みは、TikTokをリアルに使いこなす現役Z世代がチームの中核を担っていることだ。アルゴリズムの変化やユーザー行動のトレンドを「肌感覚」で捉え、翌週の企画にすぐ反映できる体制が、机上の戦略論だけでは届かない「バズるSNS」を生み出している。
累計動画制作本数は1,500本以上。現在運用中のアカウントは26アカウントに上り、飲食・美容・医療・小売・チョコレートブランドなど多業種にわたる。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生という大型バズ案件を創出してきた。複数業種・複数アカウントを並走運用することで積み上げた「業種別の勝ちパターン」は、新規アカウントの立ち上がりスピードにも直結している。京都 SNS会社を探す経営者がキングプロテアに問い合わせを寄せる背景には、この圧倒的な制作・運用実績がある。
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京都 SNS会社が提供する3プランの全詳細--キャスト運用から法人向けまで月88,000円～の明確な料金体系
京都エリアを含む全国の店舗オーナーが最初に気になるのは「いくらかかるのか」という費用感だ。株式会社キングプロテアは、クライアントの業態・規模に応じて以下3つのプランを用意している。料金は明確に公開されており、追加費用が発生しにくい構成となっている。
(1)キャスト運用プラン：月88,000円
夜職・エンタメ系の個人アカウント育成に特化したプラン。月4本の投稿を軸に、企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援まで対応する。指名アップや来店動線の設計を意識したコンテンツ制作が強みで、業種特有のBAN対策・規約遵守ライティングも込みで提供する。