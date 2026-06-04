位置情報サービス市場は、2025年に482億米ドルと推定されており、2036年までには2,199億9,000万米ドルに達すると予測されています。これは、年平均成長率（CAGR）14.8%に相当します。

位置情報サービス市場は、2025年に482億米ドルと推定されており、2036年までには2,199億9,000万米ドルに達すると予測されています。これは、年平均成長率（CAGR）14.8%に相当します。