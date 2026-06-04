アプリケーションデリバリーネットワーク市場は、2025年に155億米ドルの規模となり、年平均成長率（CAGR）8.5%で推移し、2036年までには380億2000万米ドルに達すると予測されています

アプリケーションデリバリーネットワーク市場は、2025年に155億米ドルの規模となり、年平均成長率（CAGR）8.5%で推移し、2036年までには380億2000万米ドルに達すると予測されています