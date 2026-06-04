ウェアラブルセキュリティデバイス市場は、2025年に15億米ドルと推定されており、2036年までには26億5,000万米ドルに達すると予測されています。これは、年平均成長率 5.3%に相当します

ウェアラブルセキュリティデバイス市場は、2025年に15億米ドルと推定されており、2036年までには26億5,000万米ドルに達すると予測されています。これは、年平均成長率 5.3%に相当します