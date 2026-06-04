NAGASEが開発したでんぷん由来高吸水性素材「DENAGREEN®」がフェムテックブランド新製品に採用

2026年6月4日

長瀬産業株式会社

ナガセケムテックス株式会社

NAGASEグループが開発したでんぷん由来高吸水性素材「DENAGREEN®」が VVV社のフェムテックブランド「limerime」の新製品に初採用 ～「脱炭素社会」の実現に貢献するサステナブルな素材提案を推進～



長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島宏之、以下「長瀬産業」）と、 NAGASEグループの中核製造会社であるナガセケムテックス株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：森田貴之、以下「ナガセケムテックス」）が開発したでんぷん由来の高吸水性素材（ SAP）「 DENAGREEN®（デナグリーン）」が、株式会社 VVV（本社：東京都千代田区、代表取締役：須藤紫音、以下「 VVV（ヴィースリー）」）のウィメンズヘルスケアブランド「 limerime（ライムライム）」のデイリーパッド「 DAILY PAD（デイリーパッド）」に採用されたことをお知らせいたします。本製品は、 VVVより 2026年 6月 4日（木）に発売されます。

■ 採用の背景と「DENAGREEN®」の特長

NAGASEグループが開発した高吸水性素材「DENAGREEN®」は、環境に優しいでんぷんを主原料とし、使用後には自然に還る生分解性を有する資源循環型素材です。従来の天然由来の吸水性素材は、吸水性能が課題とされてきましたが、本素材は、従来の石油由来品に引けを取らない高い吸水性能を実現しました。NAGASEグループでは、「DENAGREEN®」の展開を通じ、CO2排出量抑制への貢献など、社会課題の解決を目指しています。

今回、VVVが展開するウィメンズヘルスケアブランド「limerime」において、産前・産後、プレ更年期・更年期以降の女性に向けた環境配慮型の衛生用品を開発するにあたり、「DENAGREEN®」の天然由来でありながら高い吸水性能を有する点が評価され、ブランド初となる天然由来の吸水性素材として採用に至りました。使用済み製品の廃棄において、米国やアジア圏など、世界の多くの地域で主流となっている埋め立て処分においても、「DENAGREEN®」の有する生分解性により環境負荷低減への貢献が期待されます。

NAGASEグループは、今後もマテリアルを通じてお客様と社会の課題を解決し、「ひと」と「地球」のウェルビーイングに貢献してまいります。

※同日、株式会社VVVからも本製品の発売に関するプレスリリースが発信されております。

■「DENAGREEN®（デナグリーン）」商品ページ

DENAGREEN® 衛生材料向け | NAGASEグループ

■「DENAGREEN®（デナグリーン）」ブランドストーリー

DENAGREEN® 生分解性高吸水性素材ーブランドに込められた思いー | NAGASEグループ

「DENAGREEN®（デナグリーン）」採用「DAILY PAD（デイリーパッド）」概要

・製品名：limerime デイリーパッド「DAILY PAD（デイリーパッド）」

・発売日：2026年6月4日

・主な素材：表面材（竹繊維）、吸水材（でんぷん由来 高吸水性素材「DENAGREEN®」等）

※製品の詳細は株式会社VVVの公式情報をご確認ください。

株式会社VVV URL : https://limerime.com

■長瀬産業 概要

社名：長瀬産業株式会社

本社所在地：東京都千代田区大手町二丁目6番4号 常盤橋タワー

代表者：上島宏之

事業内容：化学品、合成樹脂、電子材料、化粧品、健康食品等の輸出・輸入及び国内販売

URL：https://www.nagase.co.jp/

■ナガセケムテックス 概要

社名：ナガセケムテックス株式会社

本社所在地：大阪府大阪市西区新町1-1-17

代表者：森田貴之

事業内容：エポキシ樹脂変性品などの高機能樹脂、フォトリソグラフィ用材料、エピクロルヒドリン誘導体、導電塗料、機能性色素の開発、製造

URL：https://group.nagase.com/nagasechemtex/

◆本件に関するお問い合わせ先

長瀬産業株式会社 : https://www.nagase.co.jp/

ナガセケムテックス株式会社 :https://group.nagase.com/nagasechemtex/inquiry/company/

＜事業に関するお問い合わせ＞

長瀬産業株式会社 機能化学品事業部 TEL: 03-3665-3315

＜技術に関するお問合せ＞

ナガセケムテックス株式会社 経営管理本部 サステナビリティ推進室 TEL：0791-64-6300

＜報道に関するお問い合わせ＞

経営管理本部 経営管理部 コーポレートコミュニケーション課 TEL：080-8828-8676